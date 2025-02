Đại sứ Trung Quốc quan ngại về các thế lực chống Trung tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Đới Binh trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 19/2 cho biết đã có buổi gặp và trao đổi thân thiết với Chủ tịch Ủy ban ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội Kim Seok-ki vào một ngày trước.Tại đây, ông Đới Binh đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề Đài Loan, cũng như việc một số thế lực tại Hàn Quốc lan truyền tin đồn và kích động tâm lý chống Trung Quốc. Đáp lại, ông Kim khẳng định Seoul sẽ nỗ lực hết mình để xử lý những mối lo ngại của Bắc Kinh một cách phù hợp.Phát biểu của Đại sứ Đới Binh được cho là thể hiện mối lo ngại trước các hiện tượng chống Trung ngày càng nghiêm trọng tại Hàn Quốc, như việc Trung Quốc bị nghi ngờ can thiệp vào bầu cử của Hàn Quốc, và vụ một người đàn ông ngoài 40 tuổi, được cho là người ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol, đã đã đột nhập vào Đại sứ quán Trung Quốc (ở quận Jung, Seoul).Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc trước đó đã bác bỏ cáo buộc liên quan đến việc nước này có can thiệp vào bầu cử của Hàn Quốc, cho rằng không nên liên hệ một cách vô lý vấn đề nội bộ của Seoul với Bắc Kinh.Ngoài ra, việc ông Đới Binh đề cập đến vấn đề Đài Loan có thể liên quan đến tuyên bố chung sau hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật bên lề Hội nghị an ninh Munich tại Đức vào ngày 15/2 (giờ địa phương). Đây là lần đầu tiên ba nước bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế phù hợp. Bắc Kinh vốn luôn theo đuổi nguyên tắc "một Trung Quốc" và khá nhạy cảm khi các nước khác đề cập đến vấn đề của Đài Loan, và ngày 17/2 vừa qua đã chính thức lên tiếng phản đối tuyên bố chung này.