Tòa án hoãn tuyên án với các cựu quan chức trong vụ trục xuất ngư dân miền Bắc năm 2019

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 19/2 đã hoãn tuyên án 10 tháng tù giam với cựu Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong và cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Suh Hoon.Hai cựu quan chức trên bị truy tố vào tháng 2/2023 với cáo buộc vi phạm Luật Cơ quan tình báo quốc gia trong vụ cưỡng chế trao trả hai ngư dân miền Bắc về nước tháng 11/2019 dưới thời Chính phủ tiền nhiệm, bất chấp hai người này bày tỏ ý định quy hàng miền Nam. Hai ngư dân này đã sát hại 16 thuyền viên khác trên tàu.Ngoài ra, hai cựu quan chức khác là cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Noh Young-min và cựu Bộ trưởng Thống nhất Kim Yeon-chul cũng được Tòa án hoãn tuyên án 6 tháng tù giam."Hoãn tuyên án" là một biện pháp pháp lý áp dụng đối với các hành vi phạm tội mức độ nhẹ. Mặc dù Tòa án công nhận bị cáo có tội, nhưng hoãn tuyên án phạt trong một khoảng thời gian nhất định để tránh việc bị cáo bị xử phạt trên thực tế. Sau hai năm, bản án sẽ được coi là hết hiệu lực.Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo đã nhấn mạnh quá mức về việc xử lý nhanh chóng vụ việc, ra quyết định trục xuất ngư dân miền Bắc về nước chỉ trong vòng 2 ngày, cưỡng chế trục xuất chỉ sau 5 ngày kể từ khi bắt họ mà không trải qua bất cứ quy trình nào.Về lập luận của các bị cáo đưa ra đó là cân nhắc tới sự an toàn và tính mạng của người dân Hàn Quốc, Tòa án nhận định đây là lối suy nghĩ nguy hiểm, có thể dẫn đến kết luận cho rằng nếu là tội phạm nguy hiểm thì các quyền cơ bản của con người có thể bị xâm hại mà không cần xét xử.Liên quan tới bối cảnh đưa ra quyết định trục xuất ngư dân miền Bắc về nước, Tòa án công nhận có thể xem xét tới mức độ hung ác và tàn bạo trong hành vi phạm tội của các ngư dân này, cũng như làn sóng chỉ trích của dư luận trong nước. Tòa án cũng khó có thể chấp nhận lý do tại sao các thuyền viên nói trên lại bị giết hại một cách tàn bạo như vậy.Theo Tòa án, kể từ sau khi hai miền Nam-Bắc bị chia cắt cho tới nay, phần lớn các chế độ được xây dựng trong tình trạng hai bên chưa thoát khỏi hẳn tư tưởng thù địch lẫn nhau, chưa có hướng dẫn pháp lý nào để áp dụng trong trường hợp tương tự như vụ việc lần này. Do đó, Tòa cho rằng việc xử phạt đối với những người phụ trách vụ việc lần này trong khi chưa cải thiện chế độ pháp lý là không đúng đắn.Trả lời phỏng vấn của báo giới sau phán quyết của Tòa án, cựu Chánh Văn phòng Chung một lần nữa nhấn mạnh bản thân mình đã quyết định trục xuất ngư dân Bắc Triều Tiên một cách bất khả kháng vì an ninh quốc gia, bảo vệ an toàn và tính mạng của người dân. Việc Tòa hoãn tuyên án là một phán quyết sáng suốt và hợp lý.Trong khi đó, Viện Kiểm sát đưa ra lập trường không thể chấp nhận phán quyết của Tòa, bởi mặc dù có quy định Tòa án có thể hoãn tuyên án đối với những bị cáo ăn năn, hối lỗi rõ ràng, nhưng những bị cáo ở đây lại hoàn toàn phủ nhận hành vi phạm tội của mình.