Chính phủ Hàn Quốc tập trung đầu tư cho AI trong năm 2026

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 19/2 đã tổ chức buổi tọa đàm để thảo luận về phương hướng và tiêu chuẩn sơ bộ trong nghiên cứu và phát triển (R&D) quốc gia năm 2026.Phương hướng đầu tư này sẽ được dùng làm tiêu chuẩn để đề ra các lĩnh vực và hướng đầu tư R&D của Chính phủ năm 2026, cũng như đóng vai trò điều hướng để phân bổ và điều chỉnh ngân sách liên quan.Chính phủ đề ra ba lĩnh vực trọng tâm là đảm bảo động lực tăng trưởng mới thông qua dổi mới khoa học và công nghệ, thiết lập chủ quyền khoa học và công nghệ để bảo vệ ngành công nghiệp tiên tiến và an ninh, giải quyết các nhiệm vụ quốc gia nhằm phát triển bền vững. Từ đó, Chính phủ đã đưa ra 9 phương hướng đầu tư trọng điểm, gồm đầu tư tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học tiên tiến, công nghệ lượng tử; tăng cường đầu tư vào các công nghệ chiến lược thế hệ mới trong các ngành công nghiệp chủ lực như chíp bán dẫn và màn hình; phát triển công nghệ phục vụ các lĩnh vực mới như vũ trụ và an ninh mạng.Ngoài ra, Chính phủ cũng đề ra các biện pháp thúc đẩy đào tạo và thu hút nhân tài khoa học kỹ thuật; hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp năng lượng mới; đầu tư vào công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu; và đảm bảo công nghệ góp phần đổi mới khu vực, đảm bảo an toàn cho người dân.Sau khi tiếp thu ý kiến từ giới công nghiệp và học thuật, Chính phủ sẽ hòa thiện phương hướng đầu tư R&D và trình lên Hội nghị tư vấn khoa học và công nghệ quốc gia để biểu quyết. Kế hoạch cuối cùng sẽ được thông báo tới các ban ngành hữu quan trước ngày 15/3 tới.