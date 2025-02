Photo : YONHAP News

Thiếu tướng Không quân Mỹ Jason Armagost nhận định dù Bắc Triều Tiên sở hữu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ đi chăng nữa, thì hệ thống ba trụ cột hạt nhân của Mỹ vẫn sẽ có thể răn đe một cách hiệu quả tên lửa của miền Bắc.Hệ thống ba trụ cột được nhắc tới ở đây gồm tên lửa ICBM, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược.Phát biểu trên được Thiếu tướng Armagost đưa ra tại một buổi tọa đàm do tổ chức "Korea Society" (Cộng đồng Hàn Quốc) và Ủy ban quốc gia về chính sách đối ngoại (NCAFP ) của Mỹ tổ chức vào ngày 19/2 (giờ địa phương) tại New York.Ông Armagost giới thiệu tên lửa ICBM của Mỹ luôn trong trạng thái sẵn sàng để có thể phóng đi ngay lập tức bất cứ lúc nào, trong khi tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) là phương tiện tấn công đáp trả với các cuộc tấn công hạt nhân lần đầu, còn máy bay ném bom chiến lược được quân đội bố trí ở tuyến đầu phòng thủ. Theo ông này, Bình Nhưỡng có thể sở hữu được tên lửa ICBM, nhưng việc tấn công vào hệ thống ba trụ cột hạt nhân của Washington là điều cực kỳ khó thực hiện.Thiếu tướng Armagost khẳng định rằng Bắc Triều Tiên sẽ không thể đạt được lợi ích mà nước này theo đuổi bằng việc sử dụng tên lửa ICBM. Đó là bởi với hệ thống ba trụ cột, Mỹ có thể đối phó một cách áp đảo ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào và theo cách mà Washington lựa chọn.Tiếp đó, tướng Không quân Mỹ nhấn mạnh đây chính là năng lực răn đe mà hệ thống ba trụ cột mang lại, cũng là lý do tại sao số lượng tên lửa ICBM, số lượng tàu ngầm sẵn sàng tác chiến và số lượng máy bay ném bom chiến lược lại hết sức quan trọng. Bởi nếu không sở hữu một hệ thống có năng lực hồi phục thì hệ thống ba trụ cột sẽ trở nên mơ hồ.