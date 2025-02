Tâm lý tiêu dùng Hàn Quốc dần hồi phục sau vụ thiết quân luật

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 20/2 công bố chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) tháng 2/2025 đạt 95,2 điểm, tăng 4 điểm so với tháng 1.Chỉ số CCSI từng lao dốc xuống 88,2 điểm tháng 12 năm ngoái do vụ Tổng thống Yoon Suk Yeol bất ngờ ban bố thiết quân luật vào đêm 3/12, sau đó đã hồi phục trong hai tháng 1 và 2 năm nay. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn ở dưới ngưỡng chuẩn 100, ranh giới giữa tâm lý "bi quan" và "lạc quan".Trong số 6 chỉ số cấu thành CCSI, chỉ số triển vọng sinh hoạt hiện tại tăng 4 điểm, triển vọng tiêu dùng và chi tiêu tăng 3 điểm, triển vọng kinh tế thời gian tới tăng 8 điểm so với tháng trước, chỉ số về tình hình sinh hoạt hiện tại giữ nguyên, đạt 87 điểm.Ngân hàng trung ương phân tích chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp đã hồi phục một phần sau khi giảm mạnh vào tháng 12 năm ngoái, nhưng vẫn cần theo dõi tiếp do bất ổn đang gia tăng liên quan tới chính sách thương mại của Mỹ, cũng như tình hình chính trị trong nước rối ren.Chỉ số triển vọng giá nhà tháng 2 đạt 99 điểm, giảm 2 điểm so với tháng 1, lần đầu giảm dưới 100 kể từ sau tháng 3 năm ngoái. Dưới ngưỡng 100 có nghĩa là giá nhà được dự báo sẽ giảm sau một năm nữa. Chỉ số triển vọng lãi suất tăng 2 điểm, từ 97 điểm lên 99 điểm.Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng, thể hiện nhận định về giá cả trong vòng một năm tới, đạt 2,7%, giảm 0,1% trước tâm lý kỳ vọng về việc giá cả hạ nhiệt, như giá nông sản, và chính sách của Chính phủ. Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng sau 3 năm là 2,6%, sau 5 năm là 2,6%, tương tự với tháng trước.Chỉ số tâm lý tiêu dùng được tính từ 6 chỉ số chính trong chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI), lấy mức chuẩn 100 điểm là bình quân dài hạn (2003-2023); nếu chỉ số này trên 100 điểm thì có nghĩa tâm lý tiêu dùng lạc quan, còn thấp hơn 100 điểm cho thấy tâm lý tiêu dùng bi quan.