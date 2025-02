Giá sản xuất tháng 1/2025 tại Hàn Quốc tăng 0,6%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 20/2 công bố chỉ số giá sản xuất tháng 1 đạt 120,18 điểm, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Nếu so với tháng 12 năm ngoái, chỉ số giá sản xuất tăng 0,6%, đà tăng ba tháng liên tiếp với mức tăng cao dần.Xét theo mặt hàng, giá sản xuất nông, lâm, thủy sản và thực phẩm tăng 4% so với một tháng trước do thời tiết ấm bất thường hơn mọi năm, tình hình thu hoạch các loại nông sản sụt giảm. Trong số các mặt hàng công nghiệp, than đá và chế phẩm dầu mỏ tăng 4%, chế phẩm hóa học tăng 0,6% do ảnh hưởng của giá dầu quốc tế và tỷ giá won-USD cao.Giá sản xuất điện, gas, nước và xử lý rác thải vẫn giữ nguyên. Lĩnh vực dịch vụ tăng 0,4%, trong đó công nghệ thông tin và truyền thông, phát thanh và truyền hình tăng 0,7%, dịch vụ nhà hàng khách sạn tăng 0,3% dịch vụ vận tải tăng 0,3%.Xét theo mặt hàng cụ thể, giá dâu tây tăng 57,7%, cam quýt tăng 26,5%, mực ống tăng 8,4%.Ngân hàng trung ương giải thích mặc dù tác động từ việc tỷ giá hối đoái tăng cao đã giảm, nhưng do giá dầu quốc tế leo thang khiến giá sản xuất vẫn tiếp tục đà tăng. Mỗi mặt hàng lại có sự khác biệt, nhưng dự kiến giá sản xuất tăng sẽ kéo giá tiêu dùng tăng theo trong thời gian tới.