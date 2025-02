Thủ tướng Han Duck-soo làm chứng tại phiên tòa xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Trình diện tại phiên biện hộ thứ 10 xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol của Tòa án Hiến pháp, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Cho Ji-ho đã từ chối đưa ra lời khai với lý do "liên quan tới cáo buộc của bên công tố".Sau hai lần vắng mặt lấy lý do sức khỏe, phải tới khi Tòa án Hiến pháp cảnh báo sẽ ban lệnh cưỡng chế trình diện thì ông Cho mới chịu trình diện. Giám đốc Cho đã xác nhận về nội dung biên bản điều tra của cơ quan điều tra mà ông đã ký tên.Trước đó, ông Cho khai với cơ quan điều tra rằng đã 6 lần nhận điện thoại của Tổng thống vào thời điểm thiết quân luật, nhận chỉ thị phải bắt các nghị sĩ Quốc hội. Ngoài ra, ông đã nghe từ cựu Tư lệnh phản gián quốc phòng Yeo In-hyeong về danh sách 16 người cần phải bắt, trong đó có Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung, Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik và cựu Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon. Ông này cũng thừa nhận đã nhận điện thoại từ cựu Tư lệnh Yeo vào ngày thiết quân luật, nhưng ông đã không phối hợp.Nhân chứng tiếp theo là cựu Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Hong Jang-won. Ông Hong một lần nữa khẳng định đã ghi lại danh sách những nhân vật bắt giữ từ cựu Tư lệnh Yeo rồi sau đó bảo trợ lý sắp xếp lại.Phía Tổng thống chất vấn lý do ông này bảo trợ lý chỉnh sửa lại danh sách vào ngày hôm sau, liệu có phải là dùng cho mục đích chính trị hay không. Ông Hong phản bác rằng lúc đó ông chỉ nghĩ là cần phải biết về những nhân vật mà cựu Tư lệnh Yeo có ý định bắt giữ.Phía luật sư của Quốc hội thì nhấn mạnh dù được chỉnh sửa lại nhiều lần nhưng nội dung của danh sách vẫn được giữ nguyên. Ngoài ra, các quan chức khác của Bộ Tư lệnh phản gián cũng như Giám đốc Cảnh sát Cho Ji-ho cũng khai đã nghe thấy một bản danh sách tương tự từ ông Yeo.Về phần mình, Tổng thống Yoon khẳng định ông không hề ra chỉ thị như vậy. Vào ngày thiết quân luật, ông chỉ gọi điện cho cựu Giám đốc Hong để khích lệ tinh thần, nhưng ông Hong lại vin vào đó để bịa đặt.Cùng ngày, Thủ tướng Han Duck-soo cũng đã lần đầu trình diện tại Tòa án Hiến pháp với tư cách nhân chứng. Ông Han cho biết, theo cảm nhận chủ quan của mình khi đó, cuộc họp Nội các diễn ra trước khi ban bố thiết quân luật giống như một buổi tọa đàm hơn so với thông thường. Ông Han cũng khẳng định không hề nghe Tổng thống Yoon nói rằng chỉ ban bố thiết quân luật để cảnh cáo và sẽ chấm dứt sau nửa ngày.Mặt khác, Tòa án Hiến pháp đã ấn định phiên tòa cuối cùng xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 25/2 tới. Trong đó, Tòa dự kiến sẽ tiến hành xác minh chứng cứ, sau đó cho mỗi bên thời gian là hai tiếng để đưa ra ý kiến lần cuối cùng. Theo đó, thời điểm Tòa án ra phán quyết cuối cùng được cho là vào trung tuần tháng 3.Nếu Tòa án Hiến pháp xét thấy lý do đề nghị luận tội của Quốc hội là thỏa đáng, công nhận Tổng thống đã vi phạm Hiến pháp và pháp luật nghiêm trọng thì ông Yoon sẽ bị bãi nhiệm. Ngược lại, nếu Tòa không công nhận lý do luận tội, và bác đề nghị luận tội của Quốc hội, thì ông Yoon sẽ quay trở lại tiếp tục giữ chức Tổng thống.