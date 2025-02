Hàn Quốc áp thuế chống bán phá giá tối đa 38% đối với thép tấm Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp ngày 20/2, Ủy ban Thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc đã công bố kết quả điều tra sơ bộ đối với mặt hàng thép tấm nhập khẩu từ Trung Quốc. Ủy ban kết luận sơ bộ rằng có căn cứ cho thấy ngành công nghiệp trong nước bị thiệt hại do phía Trung Quốc bán phá giá mặt hàng này.Ủy ban dự kiến sẽ tiến hành quy trình điều tra chính thức. Để tránh thiệt hại trong khoảng thời gian này, Ủy ban cho rằng cần đánh thuế chống bán phá giá ở mức 27,91% đến 38,02% tùy theo từng doanh nghiệp xuất khẩu của phía Trung Quốc.Thuế chống bán phá giá là một biện pháp bảo hộ ngành công nghiệp nội địa bằng cách áp thêm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, trong trường hợp doanh nghiệp nước ngoài xuất khẩu mặt hàng đó với giá thấp hơn trong nước, tức bán phá giá.Tháng 7 năm ngoái, công ty thép Hyundai đã đệ đơn kiện chống bán phá giá lên Ủy ban, cho rằng công ty này đã bị thiệt hại do các doanh nghiệp Trung Quốc xuất khẩu thép tấm với giá rẻ. Giá thép tấm của Trung Quốc thấp hơn từ 30-40% so với giá thép nội địa.Theo Hiệp hội thép Hàn Quốc, Hàn Quốc nhập khẩu 8,77 triệu tấn thép vật liệu từ Trung Quốc trong năm ngoái, cao nhất trong vòng 7 năm kể từ năm 2017.Thép tấm là thép có độ dày trên 6 mm, chủ yếu được sử dụng trong sản xuất tàu biển và thép xây dựng. Có ba công ty sản xuất thép tấm nội địa Hàn Quốc bao gồm Posco, Hyundai và Dongkuk.Với kết luận sơ bộ trên của Ủy ban Thương mại, các doanh nghiệp sản xuất thép tấm trong nước sẽ có thể cải thiện về lợi nhuận, nhưng ngược lại, các công ty đóng tàu sử dụng thép tấm sẽ không tránh khỏi bị tăng chi phí sản xuất.Sau khi kết thúc điều tra, Ủy ban Thương mại sẽ kiến nghị chính thức để Bộ Kế hoạch và tài chính thực thi áp thuế chống bán phá giá.