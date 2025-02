Quy mô viện trợ nước ngoài của Hàn Quốc năm 2025 là 4,5 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban hợp tác phát triển quốc tế dưới sự chủ trì của Quyền Tổng thống Choi Sang-mok, Văn phòng điều phối Nhà nước Hàn Quốc đã thông qua "Kế hoạch thực thi tổng hợp hợp tác phát triển quốc tế năm 2025".Số lượng dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) mà Chính phủ sẽ xúc tiến trong năm nay là 1.928 dự án, với tổng quy mô là 6.501 tỷ won (4,53 tỷ USD), tăng 3,8% so với năm ngoái. Số lượng dự án giảm hơn so với năm trước, nhưng giá trị bình quân mỗi dự án lại tăng.Quyền Tổng thống cho biết mặc dù điều kiện ngân sách còn khó khăn nhưng quy mô các dự án ODA đã tăng hơn so với năm trước. Chính phủ sẽ mở rộng các dự án tiêu biểu quy mô lớn để có thể nâng cao hiệu quả các dự án một cách rõ nét.Ông Choi cho biết Chính phủ đã đạt mục tiêu tài chính đề ra trong Kế hoạch cơ bản về hợp tác phát triển quốc tế lần ba sớm hơn 5 năm. Trong đó, Seoul đã nâng mạnh ngân sách viện trợ nhân đạo như cứu hộ khẩn cấp tại nước ngoài, viện trợ lương thực. Thông qua các dự án ODA hợp tác đa phương quy mô 1.000 tỷ won (697 triệu USD), Hàn Quốc đang viện trợ phát triển tương xứng với vị thế quốc gia.Quyền Tổng thống chỉ đạo cần phải vừa mở rộng về số lượng, vừa nâng cao hiệu quả chất lượng dự án để phát triển hơn nữa các dự án ODA. Chính phủ cũng sẽ phản ánh nhu cầu phát triển của nước nhận viện trợ, tìm kiếm và xúc tiến các dự án dựa trên chính sách đối ngoại và chiến lược ODA của Hàn Quốc, nâng cao tính thống nhất các dự án.Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ xây dựng một cơ chế hợp tác đặt trọng tâm vào các cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài, tăng cường quản lý thành quả dự án theo mục tiêu chiến lược đề ra; biến các dự án ODA trở thành sức mạnh cho các quốc gia nhận viện trợ, niềm tự hào cho người dân, cũng như cơ hội và bước đột phá mới cho doanh nghiệp Hàn Quốc.