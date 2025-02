11 nước tham gia cơ chế giám sát trừng phạt Bắc Triều Tiên họp lần đầu tại Washington

Photo : YONHAP News

Nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia (Multilateral Sanctions Monitoring Team - MSMT) đã mở cuộc họp đầu tiên của Ủy ban điều hành tại Washington (Mỹ) vào ngày 19/2 (giờ địa phương). MSMT là một cơ chế giám sát cấm vận đối với Bắc Triều Tiên được ra mắt vào tháng 10 năm ngoái, có sự tham gia của 11 nước gồm có Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Anh, Đức, Australia.Các nước tham gia cho biết mục đích của Ủy ban điều hành MSMT là phát hành báo cáo và công bố thông tin dựa trên kết quả điều tra về ý đồ vi phạm và lẩn tránh cấm vận của Bắc Triều Tiên cùng những nỗ lực thực thi cấm vận thành công; hỗ trợ thực thi triệt để các nghị quyết trừng phạt với miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Đặc biệt, với tư cách là quốc gia đề xuất đầu tiên, Hàn Quốc dự kiến sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc vận hành MSMT và soạn thảo báo cáo trong năm nay.Báo cáo năm nay dự kiến sẽ được phát hành vào mùa xuân, bao gồm nội dung liên quan đến các vấn đề cấp bách về mặt an ninh trong số các hạng mục vi phạm lệnh cấm vận của Bắc Triều Tiên.Các nước tham gia khẳng định về việc đoàn kết chặt chẽ để duy trì hòa bình và an ninh thế giới, bảo vệ cơ chế không phổ biến hạt nhân quốc tế, đối phó với mối đe dọa từ vũ khí hủy diệt hàng loạt và chương trình tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, các nước cũng hối thúc cộng đồng quốc tế cùng tham gia vào những nỗ lực này.Washington được chọn là nơi tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban điều hành MSMT, được phân tích là nhằm thể hiện quyết tâm của các nước, bao gồm Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump, về việc duy trì và tăng cường cơ chế giám sát trừng phạt đối với miền Bắc.Ngoài 11 nước trên còn có thêm một số nước khác cũng đang bày tỏ ý muốn tham gia vào cơ chế giám sát trừng phạt đa phương đối với Bắc Triều Tiên này.