Bắc Triều Tiên dường như đã kết thúc quá trình trang bị tàu ngầm lớp Sinpo-C

Photo : YONHAP News

Trang web chuyên về Bắc Triều Tiên mang tên “38 North” (Vĩ tuyến 38 độ Bắc) của Mỹ ngày 19/2 (giờ địa phương) dẫn kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh thương mại chụp nhà máy đóng tàu Nam Sinpo thuộc tỉnh Nam Hamgyong của Bắc Triều Tiên gần đây, cho thấy tàu ngầm tên lửa đạn đạo (SSB) lớp Sinpo-C đã không còn trên ụ khô (một cấu trúc dùng để đóng và sửa chữa tàu).Tàu ngầm nói trên lần đầu được chuyển từ bến neo an toàn lên ụ khô vào tháng 5 năm ngoái, tới cuối tháng 11 cùng năm thì đổi vị trí xuống cuối phía Nam của ụ khô, tới gần đây vẫn còn xuất hiện ở nơi này. Theo hình ảnh vệ tinh, có vẻ như tàu ngầm này đã rời ụ khô kể từ sau ngày 11/2.Trong hình ảnh vệ tinh chụp ngày 11/2, cầu trục di động và xe cộ vẫn còn xuất hiện ở khu vực cầu tàu phía bến neo an toàn, một số tàu thuyền khác cũng vẫn còn ở bến neo. Tuy nhiên sau đó, tất cả cầu trục, xe cộ và tàu thuyền đã biến mất.Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 18/2 cho thấy ụ khô đã trống trơn, trong khi tàu ngầm lớp Sinpo-C xuất hiện tại bến neo an toàn. Một phần đuôi của tàu ngầm này nhô ra dưới mái che của bến neo, còn tàu ngầm lớp Sinpo-B được neo ở phía ngoài tàu Sinpo-C.Trang web của Mỹ phân tích mặc dù chưa rõ mục đích của những dấu hiệu trên, nhưng có vẻ như miền Bắc đã kết thúc giai đoạn lắp đặt trang bị cũng như thử nghiệm tàu ngầm.