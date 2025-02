Sách tranh Hàn Quốc giành giải thưởng lớn đầu tay tại giải thưởng văn học thiếu nhi Ý

Photo : YONHAP News

Cuốn sách tranh "If You Want to Eat a Red Apple" (tạm dịch "Nếu bạn muốn ăn một quả táo đỏ") của nhà xuất bản Finger (Hàn Quốc) đã giành giải thưởng Bologna Ragazzi (Ý) ở hạng mục "Opera Prima" dành cho tác phẩm đầu tay. Giải thưởng Ragazzi Bologna được mệnh danh là giải thưởng Nobel danh giá trong văn học thiếu nhi.Tác giả Lee Ga-hee phụ trách phần ảnh của sách đã ghi lại những khoảnh khắc khôn lớn của hai con mình bằng máy ảnh phim, với những phong cảnh đậm nét Hàn Quốc, như trạm dừng xe buýt ở nông thôn hay những ván sàn cũ kỹ. Tác giả Jin Joo phụ trách phần chữ đã viết nên một câu chuyện ấm áp về tình cảm gia đình từ hình ảnh một cây táo lớn lên cùng lũ trẻ.Tác giả Lee Ga-hee chia sẻ nhờ lời đề xuất hợp tác của tác giả Jin Joo mà cô có thể hoàn thành tác phẩm đầu tay này cùng với chính gia đình của mình. Ngoài ra, sự ủng hộ của những người thân, bạn bè, sự tâm huyết cho tác phẩm đầu tiên đã giúp cô vinh dự được nhận giải thưởng này.Bên cạnh đó, tác phẩm "Star Papa" của tác giả Han Dam-hee đã giành giải thưởng ở hạng mục "Crossmedia" trao cho tác phẩm chuyển thể từ sách thành các phương tiện truyền thông khác như sách nói, video.Nhà xuất bản Biryongso của Hàn Quốc lọt vào danh sách đề cử cuối cùng giải "Nhà xuất bản thiếu nhi xuất sắc nhất của năm". Kết quả đoạt giải sẽ được công bố tại Hội chợ sách thiếu nhi Bologna sắp tới.Hội chợ sách thiếu nhi Bologna được tổ chức hàng năm từ năm 1963 tại thành phố Bologna, Ý.