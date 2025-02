Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo (HUR) thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov trong cuộc họp báo ngày 23/2 (giờ địa phương) cho biết 50% đạn dược mà Nga sử dụng tại tiền tuyến trong cuộc chiến xâm lược với Ukraine là do Bắc Triều Tiên cung cấp.Bình Nhưỡng đang hỗ trợ Matxcơva một lượng lớn pháo tự hành cỡ nòng 170 mm và pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 240 mm. Cuộc họp báo diễn ra một ngày trước thềm tròn ba năm nổ ra cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao Ukraine.Về việc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin thúc đẩy, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak khẳng định độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine không phải là để thỏa hiệp.Ông Yermak cho biết Kiev vẫn đang đàm phán bình thường và tiếp tục đối thoại với Washington về đất hiếm. Thỏa thuận về điều này có mối quan hệ mật thiết đến vấn đề chấm dứt chiến tranh. Cụ thể, Mỹ yêu cầu Ukraine chia phần sở hữu trong việc khai thác đất hiếm, để đổi lấy các hỗ trợ như quân sự. Trong khi đó, Kiev đặt điều kiện liên quan đến đảm bảo an ninh quốc gia.Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 21/2 vừa qua đã thừa nhận vẫn còn vấn đề trong nội dung thỏa thuận, nhấn mạnh điều quan trọng nhất là làm rõ các chi tiết để thỏa thuận về tài nguyên khoáng sản.Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko cũng cho biết các vùng lãnh thổ của Ukraine hiện do Nga chiếm đóng chứa nhiều tài nguyên quan trọng, lên đến khoảng 350 tỷ USD.