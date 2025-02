Ngoại trưởng Hàn Quốc họp với người đồng cấp 7 nước nhân Hội nghị G20 tại Nam Phi

Photo : YONHAP News

Nhân tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) diễn ra tại thành phố Johannesburg, Nam Phi trong hai ngày 20-21/2, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul đã hội đàm với Ngoại trưởng các nước châu Phi và Liên minh châu Âu (EU), trao đổi về các vấn đề ngoại giao chính.Trong ngày 21/2, ông Cho đã có cuộc hội đàm với Đại diện cấp cao về Chính sách đối ngoại và an ninh kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Kaja Kallas. Hai bên đánh giá quan hệ Hàn-EU đang tiếp tục được mở rộng và phát triển. Bà Kallas nhấn mạnh Liên minh châu Âu coi trọng hợp tác với Hàn Quốc, một cường quốc về công nghiệp quốc phòng. Hai quan chức nhất trí tiếp tục tham vấn để thực thi "Quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng Hàn-EU", nỗ lực để hợp tác ở các lĩnh vực như kinh tế, khoa học công nghệ.Tại cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Hà Lan Caspar Veldkamp, Ngoại trưởng Cho đánh giá hai nước đang thúc đẩy sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược ở nhiều lĩnh vực đa dạng như ngoại giao, an ninh, kinh tế. Đáp lại, Bộ trưởng Hà Lan đánh giá tình hình tại Hàn Quốc đang dần ổn định dựa trên các quy trình dân chủ, hy vọng quan hệ đối tác song phương sẽ được phát triển hơn nữa. Trong Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Công nghiệp (2+2) diễn ra sau đó, Bộ trưởng hai nước đã nhất trí tiếp tục tham vấn để xây dựng quan hệ "đồng minh chíp bán dẫn".Còn trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares, Ngoại trưởng Hàn Quốc đã đề xuất hai bên thúc đẩy các cơ chế tham vấn chính như Đối thoại chiến lược cũng như Ủy ban Kinh tế chung để tăng cường hợp tác thực chất; bày tỏ hy vọng thảo luận về phương án xúc tiến chung sang nước thứ ba như khu vực Trung Nam Mỹ.Ngoài ra, ông Cho và Ngoại trưởng EU, Hà Lan, Tây Ban Nha cũng đã trao đổi ý kiến về các vấn đề quan tâm chung như chiến tranh Ukaine và tình hình đàm phán chấm dứt chiến tranh, quan hệ với Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump, tình hình bán đảo Hàn Quốc, hợp tác quân sự trái phép giữa Nga và Bắc Triều Tiên.Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng nhóm họp với người đồng cấp Nam Phi Ronald Ozzy Lamola và Bộ trưởng Ngoại giao Algeria Ahmed Attaf, trao đổi phương án mở rộng hợp tác ở lĩnh vực thuơng mại, đầu tư, công nghiệp quốc phòng.Một ngày trước đó, Bộ trưởng Cho đã hội đàm với hai người đồng cấp Anh và Australia, thảo luận phương án tăng cường hợp tác và trình bày lập trường về các vấn đề nóng toàn cầu.Trả lời phỏng vấn của báo giới trước khi lên đường về nước, ông Cho đề cập tới cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Ngoại giao Thượng viện và Hạ viện Mỹ bên lề Hội nghị An ninh Munich (Đức) gần đây, nhấn mạnh rằng Seoul vẫn giữ vững được giá trị chiến lược trong cộng đồng quốc tế dưới sự lãnh đạo của Quyền Tổng thống.Ngoài ra, Ngoại trưởng chỉ ra tình hình quốc tế đang ngày càng bất ổn hơn sau khi Tổng thống Trump lên nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai. Giờ đây, Hàn Quốc phải mở rộng tầm nhìn ngoại giao vượt khỏi 4 cường quốc quanh bán đảo Hàn Quốc (Mỹ-Trung-Nhật-Nga), Liên minh châu Âu, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).