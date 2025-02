Bắc Triều Tiên tiếp tục bị xếp là nước có rủi ro cao về rửa tiền và tài trợ khủng bố

Photo : YONHAP News

Tại hội nghị toàn thể tổ chức tại Paris ngày 21/2 (giờ địa phương), Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) tiếp tục xếp Bắc Triều Tiên vào danh sách đen các nước có nguy cơ cao nhất về rửa tiền cùng với Iran và Myanmar.FATF (Financial Action Task Force) trực thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), được ra mắt vào năm 1989 nhằm đảm trách nhiệm vụ chính là phòng chống rửa tiền, ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và tài trợ cho khủng bố.Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền chỉ ra rằng chính quyền Bắc Triều Tiên không thể giải quyết những thiếu sót nghiêm trọng về chế độ phòng chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, bày tỏ lo ngại về những mối đe dọa từ các hoạt động trái phép liên quan tới phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và huy động tài chính của miền Bắc.Tổ chức trên cũng chỉ ra rằng việc Ban chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc chấm dứt hoạt động đã làm suy yếu năng lực thu thập thông tin đáng tin cậy để đánh giá về rủi ro tài chính liên quan tới việc phổ biến vũ khí hạt nhân của miền Bắc. Trong thời gian tới, tổ chức này sẽ tiếp tục giám sát việc tuân thủ các lệnh cấm vận về tài chính đối với Bình Nhưỡng.Trước đây, Ban chuyên gia Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên đóng vai trò điều tra về những nghi ngờ vi phạm cấm vận của miền Bắc và công bố báo cáo chuyên sâu hai lần một năm, căn cứ theo nghị quyết cấm vận số 1718 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, được thông qua sau vụ Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ nhất vào tháng 10/2006.Ban chuyên gia đã bị giải thể vào ngày 1/5 năm ngoái sau khi bị Nga, nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an, phản đối việc gia hạn nhiệm kỳ vào tháng 4 cùng năm.