Thời điểm hoa nở tại Hàn Quốc năm 2025 dự kiến muộn hơn so với mọi năm

Photo : YONHAP News

Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc ngày 24/2 công bố bản đồ dự báo hoa nở mùa xuân năm 2025. Trong đó, thời gian khai hoa của các loài cây báo hiệu mùa xuân trên núi như cây Saenggang (thuộc họ Nguyệt quế), hoa đỗ quyên và hoa anh đào năm nay được dự báo sẽ muộn hơn so với năm ngoái.Mùa đông năm 2024 kéo dài từ tháng 12 đến tháng 2/2024, có nhiệt độ trung bình 0,7 độ C, tương đương mức bình quân mọi năm. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình mùa đông năm nay giảm mạnh xuống -1,8 độ C, khiến thời điểm hoa nở bị muộn.Thời gian hoa nở trong năm nay sẽ rơi vào trung tuần tháng 3 tại đảo Jeju, sau đó lan ra khu vực miền Nam và đến đầu tháng 4 thì hoa sẽ nở trên toàn quốc. Theo từng loài cây, thời điểm hoa nở rộ dự kiến là ngày 26/3 đối với cây Saenggang, ngày 4/4 với hoa đỗ quyên và ngày 6/4 với các loại hoa anh đào.Cơ quan Lâm nghiệp cho biết đang tăng cường hợp tác với 9 vườn thực vật quốc gia trên toàn quốc để theo dõi các hiện tượng theo mùa của thực vật như thời điểm hoa nở, đâm chồi, chuyển thành lá vàng và rụng lá, dựa trên dữ liệu khí tượng núi từ Viện Khoa học lâm nghiệp quốc gia. Theo đó, cơ quan này mỗi năm đều công bố bản đồ dự báo về hoa nở và lá mùa thu.Giám đốc Cơ quan Lâm nghiệp cho biết dự báo thời điểm hoa nở vào mùa xuân không chỉ giúp người dân chuẩn bị cho sự đổi mùa, mà còn là chỉ số quan trọng để phân tích khoa học về sự biến đổi của hệ sinh thái rừng. Cơ quan này nhấn mạnh sẽ tiếp tục nghiên cứu và quan trắc chính xác hơn để cung cấp thông tin chi tiết, cũng như chuẩn bị các phương án chiến lược giúp rừng thích ứng với biến đổi khí hậu.