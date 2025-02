Lượng du khách Hàn Quốc đến Trung Quốc tăng mạnh

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh làn sóng chống Trung Quốc tại Hàn Quốc ngày càng gia tăng, và tình hình chính trị căng thẳng liên quan đến vụ luận tội Tổng th​ống Yoon Suk Yeol, Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 24/2 công bố số liệu cho biết từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, tổng cộng có 647.901 người Hàn đã xuất cảnh sang Trung Quốc.Con số này tăng 60,6% so với 403.470 người vào cùng kỳ một năm trước, và tăng gấp 24,9 lần so với cùng kỳ năm 2022, thời điểm Bắc Kinh vẫn áp dụng các biện pháp cách ly đối với người nước ngoài nhập cảnh để phòng dịch COVID-19.Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, hơn 100.000 người đã đi du lịch Trung Quốc. Tổng công ty cảng hàng không quốc tế Incheon cho biết từ ngày 24/1 đến 2/2, có 138.196 người xuất cảnh sang Trung Quốc, khiến quốc gia này trở thành điểm đến có lượng du khách Hàn lựa chọn cao thứ hai sau Nhật Bản.Nguyên nhân khiến Trung Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn là nhờ chính sách miễn visa, giảm gánh nặng cho du khách về việc xin visa. Ngoài ra, giá vé máy bay và chi phí lưu trú tại Trung Quốc cũng rẻ hơn so với các điểm đến khác.Hãng lữ hàng Hana Tour của Hàn Quốc cho biết nhờ chính sách miễn visa, du khách đã tiết kiệm được 100.000 won (70,1 USD) phí xin visa. Điều này khiến số lượng đặt chỗ đến các điểm du lịch như Thượng Hải và Thanh Đảo, vốn thu hút nhiều khách du lịch trẻ, tăng nhanh.Các chuyên gia nhận định xu hướng này phản ánh sự khác biệt giữa tư tưởng chống đối Trung Quốc xuất phát từ các vấn đề chính trị và suy nghĩ thực tế của người dân. Những lập trường phản đối, thù ghét Trung Quốc tại một số cuộc biểu tình đang bị truyền thông thổi phồng. Theo đó, người dân cần giữ vững thái độ bình tĩnh, không để bị cuốn theo những phát ngôn cực đoan và chưa được kiểm chứng về Bắc Kinh.