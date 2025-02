Photo : YONHAP News

Tại phiên họp toàn thể Hội nghị giải trừ quân bị Liên hợp quốc diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 24/2 (giờ địa phương), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kang In-sun đã lên án mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên điều quân và cung cấp vũ khí sát thương hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.Cụ thể, Bình Nhưỡng đã cung cấp vũ khí và tên lửa đạn đạo, điều động hơn 11.000 binh sĩ đến hỗ trợ cho Matxcơva, biến binh lính miền Bắc thành lá chắn cho chính quyền nước này. Bà Kang chỉ trích các hoạt động hợp tác trái phép Nga-Triều là đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của toàn thể cộng đồng quốc tế.Miền Bắc hiện vẫn đang tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa, vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Hàn Quốc hối thúc Bắc Triều Tiên từ bỏ toàn bộ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, quay trở lại con đường phi hạt nhân hóa.Liên quan đến lập trường của Nga về việc không cần phải thảo luận thêm về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, bà Kang cho rằng đây là phát ngôn không thể chấp nhận được, cho thấy các hoạt động trái phép của miền Bắc không chỉ đe dọa đến an ninh khu vực mà còn trên toàn thế giới.Trước thềm tròn ba năm cuộc chiến Nga-Ukraine bùng nổ, Thứ trưởng Kang bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh quốc tế ngày càng xấu đi, cùng sự suy giảm của các quy chuẩn giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Bà Kang kêu gọi 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga tiến hành các cuộc thảo luận để tăng cường lòng tin lẫn nhau.