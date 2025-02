Photo : YONHAP News

Trong buổi hội thảo với chủ đề "Duy trì quan hệ Hàn-Mỹ dưới cái bóng của luận tội" được Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KEI) ngày 24/2 (giờ địa phương) tổ chức tại Mỹ, cựu Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc kiêm Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Vincent Brook khẳng định việc Hàn Quốc tự sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ không giúp nước này đảm bảo an ninh hơn, trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan điểm ủng hộ Seoul trang bị loại vũ khí này sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ra mắt.Ông Brook lý giải Bắc Triều Tiên đã nỗ lực thiết lập khả năng răn đe thông qua vũ khí hạt nhân và đạt được một số thành công nhất định, nhưng điều này đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ sụp đổ chính quyền miền Bắc.Cựu Tư lệnh Mỹ cho biết khi ông mới nhập ngũ, Tây Âu đã tranh luận gay gắt về việc sở hữu vũ khí hạt nhân cũng như triển khai hệ thống hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ của họ, làm dấy lên nhiều bất ổn nội bộ, dẫn đến tình trạng các tổ chức khủng bố tấn công vào những hành động của Chính phủ nước mình hay Mỹ, và vào những cơ sở trong khu vực khiến an ninh suy yếu. Theo đó, ông Brook khuyên Hàn Quốc nên cân nhắc kỹ về vấn đề này, không nên cho rằng việc cân bằng vũ khí hạt nhân với Bắc Triều Tiên sẽ giúp tăng cường an ninh.Liên quan đến cam kết răn đe hạt nhân của Washington trên bán đảo Hàn Quốc, cựu Tư lệnh Brook nhấn mạnh Mỹ, một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, sẽ không thúc đẩy việc sử dụng mà là kìm hãm loại vũ khí này. Ông bày tỏ hy vọng Seoul sẽ nhận ra con đường đáng theo đuổi chính là không phổ biến vũ khí hạt nhân.Mặt khác, cựu Tư lệnh Mỹ dự đoán thái độ của chính quyền Tổng thống Trump đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ gây nhiều áp lực đối với các đồng minh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhằm tạo ra một động lực mới phục vụ lợi ích của Mỹ. Về vấn đề này, cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Ahn Ho-young nhấn mạnh điều quan trọng là cách các nước đồng minh trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương có thể duy trì và phát triển mối quan hệ tích cực với chính quyền Tổng thống Trump.Ông Ahn cũng cho biết cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell đã kêu gọi Hàn Quốc và Nhật Bản tích cực đưa ra các đề xuất mới để tăng cường hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, vì đây chính là cách để duy trì quan hệ bền chặt hơn. Cựu Đại sứ Ahn đã thể hiện sự đồng tình, cho rằng đây là hướng đi đúng đắn.