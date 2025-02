Ngân hàng trung ương Hàn Quốc hạ lãi suất cơ bản xuống mức 2,75%/năm

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 25/2 đã mở cuộc họp của Ủy ban Chính sách tiền tệ lần thứ 2 trong năm nay, quyết định hạ lãi suất cơ bản từ mức 3% xuống còn 2,75%/năm. Đây là lần đầu tiên lãi suất cơ bản về ngưỡng 2% kể từ tháng 8/2022.BOK trước đó đã lần lượt hạ 0,25% lãi suất cơ bản vào tháng 10 và tháng 11 năm ngoái, sau đó giữ nguyên ở mức 3% vào tháng trước, và quyết định giảm ở lần này.Ngân hàng trung ương giải thích quyết định này được đưa ra nhằm giảm áp lực do việc tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay dự kiến giảm đáng kể. BOK đã hạ dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2025 xuống còn 1,5%, giảm 0,4% so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái. Dự báo lần này của BOK thấp hơn mức 1,8% của Bộ Kế hoạch và tài chính và 1,6% của Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI).Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nhận định cả tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều đang gặp khó khăn. Tâm lý kinh tế co hẹp khiến đà phục hồi tiêu dùng nội địa bị chững lại. Trong khi đó, chính sách thuế quan mới của Mỹ cũng kìm hãm tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu. Mặt khác, BOK dự báo lạm phát năm nay sẽ tăng lên mức 1,9%, thấp hơn mức mục tiêu là 2%.Ngay sau khi BOK hạ lãi suất, các cơ quan tài chính đã gây áp lực lên ngân hàng. Giám đốc Cơ quan Giám sát tài chính (FSS) Lee Bok-hyun khẳng định sẽ theo dõi chặt chẽ tác động của việc giảm lãi suất cơ bản đến lãi suất cho vay, đề phòng trường hợp lãi suất cho vay vẫn tăng dù lãi suất cơ bản đã giảm. Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) Kim Byung-hwan một ngày trước cũng nhấn mạnh lãi suất cần được điều chỉnh theo cơ chế thị trường.