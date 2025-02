Liên hợp quốc thông qua nghị quyết hối thúc chấm dứt sớm chiến tranh Nga-Ukraine

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp khẩn ngày 24/2 (giờ địa phương) tại New York (Mỹ) nhân dịp tròn 3 năm bùng nổ chiến tranh Nga-Ukraine, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua dự thảo nghị quyết lên án hành vi xâm lược của Matxcơva, kêu gọi sớm kết thúc chiến tranh.Ukraine đề xuất nêu rõ về hành vi xâm lược của Nga vào dự thảo nghị quyết, yêu cầu Matxcơva phải ngay lập tức rút toàn bộ quân khỏi lãnh thổ Ukraine một cách vô điều kiện.Dự thảo trên do hơn 50 quốc gia đồng đề xuất, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada. Ngược lại, Mỹ đưa ra lập trường phản đối dự thảo nghị quyết này, cho rằng không nên đề cập tới cụm từ "xâm lược", và nghị quyết sẽ không giúp ích gì để kết thúc chiến tranh. Mỹ nhấn mạnh phương án mà nước này đưa ra là tối ưu nhất để chấm dứt sớm cuộc chiến.Cuối cùng, các nước thành viên Liên hợp quốc đã thông qua dự thảo nghị quyết gần giống với những nội dung mà Ukraine đề xuất.Tuy nhiên, tại cuộc họp của Hội đồng bảo an diễn ra sau đó, dự thảo nghị quyết của Mỹ với nội dung hối thúc chấm dứt chiến tranh nhưng không đề cập tới hành vi xâm lược của Nga, đã được thông qua với 10 nước tán thành, 5 nước bỏ phiếu trắng. Pháp và Anh không phản đối nghị quyết này nhưng bỏ phiếu trắng, qua đó thể hiện sự bất bình đối với nội dung nghị quyết không đề cập rõ trách nhiệm về hành vi xâm lược của Nga.