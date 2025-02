Nguy cơ cháy rừng tháng 3 tại Hàn Quốc cao thứ ba trong vòng 39 năm

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc đang ban cảnh báo khô hanh với khu vực phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang và ven biển phía Đông tỉnh Gangwon hơn một tuần qua. Khu vực ban cảnh báo đang được mở rộng sang các địa phương khác trên toàn quốc, trừ khu vực phía Tây.Do nhiệt độ tăng dần, thời tiết đang càng khô hanh hơn, trong khi dự báo chưa có mưa trong những ngày tới nên rủi ro cháy rừng là rất lớn.Tình hình tháng 3 được dự báo sẽ càng nghiêm trọng hơn. Rủi ro cháy rừng trong tháng tới được dự báo là 7,7%, tương đương mức "rất cao", mức cao thứ ba trong vòng 39 năm qua. Nếu xét trong cả mùa xuân thì rủi ro cháy rừng trong mùa xuân năm nay cao thứ 9 trong vòng 39 năm.Nguyên nhân dẫn tới tình trạng thời tiết khô hanh hiện nay là do sự ứ đọng tầng không khí phía trên bán đảo Hàn Quốc. Thông thường, vào tháng 2, bán đảo Hàn Quốc sẽ đón gió Đông Bắc do ảnh hưởng của khối áp cao tràn qua từ phía Bắc xuống, nên các khu vực núi cao và ven biển phía Đông tỉnh Gangwon thường có mưa hay tuyết.Tuy nhiên, năm nay do hiện tượng ứ đọng không khí nên bán đảo Hàn Quốc đón gió Tây Bắc lạnh và khô. Cơ quan Lâm nghiệp đã nâng cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên các địa phương toàn quốc lên mức "chú ý".