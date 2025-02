Tiết lộ nội dung cuộc gọi giữa Đệ nhất phu nhân và nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun

Photo : YONHAP News

Tuần báo thời sự "Sisa In" của Hàn Quốc ngày 25/2 đã tiết lộ tệp tin ghi âm cuộc nói chuyện giữa Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee và nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun, trong đó có nội dung thảo luận về việc tiến cử của đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân.Cuộc điện thoại trên được diễn ra vào ngày 9/5/2022, một ngày trước khi đảng Sức mạnh quốc dân công bố danh sách tiến cử ứng cử viên cho cuộc bầu cử Quốc hội và địa phương bổ sung vào tháng 6 cùng năm, cũng là một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Yoon Suk Yeol.Bà Kim đã nói chồng mình vừa gọi điện thoại, nói rằng "cứ làm vậy đi", bảo ông Myung "không phải lo, mọi chuyện sẽ tốt đẹp" dù nội bộ đảng cầm quyền có ý kiến phản đối.Sisa In cũng tiết lộ file ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại khác giữa Tổng thống Yoon với ông Myung, diễn ra khoảng hơn 40 phút trước cuộc nói chuyện giữa bà Kim với nhân vật môi giới này.Trong đó, Tổng thống nói rằng khi ông tranh cử, cựu nghị sĩ đảng Sức mạnh quốc dân Kim Young-sun đã tích cực phụ tá, nên đã nhờ đảng hãy "giúp bà Kim một chút" nhưng trong đảng vẫn còn nhiều lời bàn tán. Tổng thống nói với ông Myung rằng sẽ bảo lại một lần nữa với Chủ tịch Ủy ban tiến cử đảng cầm quyền khi đó là ông Yoon Sang-hyun. Sau cuộc điện thoại này, vào ngày hôm sau, cựu nghị sĩ Kim Young-sun đã nhận được sự tiến cử từ đảng Sức mạnh quốc dân.Đảng đối lập Dân chủ đồng hành nhấn mạnh đây là chứng cứ chứng minh nghi ngờ vợ chồng Tổng thống can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng cầm quyền, hối thúc phải thông qua luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra ông Myung Tae-kyun. Trong khi đó, đảng Sức mạnh quốc dân đã bác bỏ, cho rằng đây chỉ là một lập luận lố bịch và vô căn cứ.Trước đó, Văn phòng Tổng thống khẳng định ông Yoon chưa hề được báo cáo cũng như ra chỉ thị liên quan tới việc tiến cử của đảng Sức mạnh quốc dân. Nghị sĩ Yoon Sang-hyun, khi đó là Chủ tịch Ủy ban quản lý tiến cử của đảng cầm quyền, khẳng định đã tiến cử cựu nghị sĩ Kim theo đúng nguyên tắc và tiêu chuẩn đề ra.Trong một diễn biến liên quan, dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra ông Myung đã được thông qua tại cuộc họp của Tiểu ban thẩm định dự luật, Ủy ban Pháp chế và tư pháp thuộc Quốc hội vào ngày 24/2. Đảng đối lập Dân chủ đồng hành dự kiến sẽ đơn phương tiến hành bỏ phiếu dự luật này tại phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 27/2; trong khi đảng cầm quyền quyết định sẽ đề nghị Quyền Tổng thống dùng quyền phủ quyết đối với dự luật này.