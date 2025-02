Tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc năm 2024 tăng sau 9 năm

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố số liệu cho biết số trẻ chào đời trong nước năm 2024 là 238.300 trẻ, tăng 8.300 trẻ (8,6%) so với một năm trước. Đây là lần đầu tiên sau 9 năm kể từ năm 2015 số trẻ chào đời cho thấy xu hướng tăng.Tổng tỷ suất sinh (TFR) (dự đoán số trẻ trung bình mà một người phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) cũng tăng từ 0,72 trẻ trong năm 2023 lên 0,75 trẻ vào năm ngoái. Nguyên nhân là do dân số nữ giới trong độ tuổi 30 tăng và số cặp kết hôn, vốn giảm mạnh trong đại dịch COVID-19, đã bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm 2022.Ngoài ra, số trẻ chào đời trong vòng hai năm sau khi các cặp đôi kết hôn là 79.100 trẻ, tăng 5,9% so với năm trước đó. Điều này cho thấy sự thay đổi trong quan niệm về sinh con cũng góp phần làm gia tăng tỷ lệ sinh.Tuổi trung bình khi sinh con của phụ nữ là 33,7 tuổi, tăng 0,1 tuổi so với năm 2023. Tuy nhiên, tỷ lệ sản phụ trên 35 tuổi giảm 0,4%, xuống còn 35,9%, lần đầu tiên giảm kể từ năm 1987.Số cặp kết hôn, một chỉ số báo trước về việc sinh con, cũng đạt 222.000 cặp vào năm 2024, tăng gần 15% so với một năm trước, ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ khi lập số liệu thống kê liên quan. Cục Thống kê phân tích sự gia tăng này không chỉ nhờ vào sự gia tăng dân số ở độ tuổi 30 mà còn nhờ vào hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và chính quyền địa phương.Mặt khác, số ca tử vong năm ngoái là 358.400 người, tăng 1,7% so với năm 2023. Do số người tử vong cao hơn số trẻ chào đời, nên dân số Hàn Quốc tiếp tục giảm tự nhiên 120.000 người.