Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động phi nhân đạo

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kang In-sun ngày 25/2 (giờ địa phương) đã tham dự phiên họp cấp cao, khóa họp lần thứ 58 của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ).Phát biểu tại sự kiện, bà Kang kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên và mối đe dọa an ninh từ việc miền Bắc điều quân hỗ trợ Nga. Thứ trưởng Kang nhấn mạnh hợp tác quân sự trái phép Nga-Triều đang làm gia tăng mối liên hệ phức tạp giữa vấn đề nhân quyền ở miền Bắc và hòa bình, an ninh quốc tế.Bà Kang cũng bày tỏ lo ngại về sự đối xử phi nhân đạo đối với những người tị nạn Bắc Triều Tiên bị cưỡng chế hồi hương. Thứ trưởng Hàn Quốc hối thúc miền Bắc ngay lập tức trả tự do cho những người bị giam giữ, bao gồm các nhà truyền giáo người Hàn Kim Jung-wook, Kim Kuk-gi và Choe Chun-gil; nhanh chóng giải quyết vấn đề tù binh; cũng như việc công dân Hàn Quốc bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Bà cũng kêu gọi các quốc gia tuân thủ nguyên tắc không cưỡng chế trục xuất người tị nạn miền Bắc.Ngoài ra, bà Kang còn đề nghị Bình Nhưỡng nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị của cộng đồng quốc tế, được đưa ra trong quá trình rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của Liên hợp quốc vào tháng 11 năm ngoái. UPR là cơ chế đánh giá định kỳ về tình hình nhân quyền của các quốc gia thành viên Liên hợp quốc. Hàn Quốc là nước thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2025-2027.Mặt khác, Thứ trưởng Kang đã giới thiệu về kế hoạch của Chính phủ Hàn Quốc trong việc ủng hộ cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc, tăng cường nhân quyền tại các nước đang phát triển, thúc đẩy quyền con người trong thời đại kỹ thuật số, bảo vệ nhân quyền của các tầng lớp yếu thế như phụ nữ và trẻ em gái.