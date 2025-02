Bắc Kinh lo ngại về các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại Seoul

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 25/2, Đại sứ Trung Quốc tại Seoul Đới Binh bày tỏ lo ngại về các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc diễn ra gần trụ sở Đại sứ quán gần đây, khẳng định tin đồn Bắc Kinh can thiệp vào bầu cử tại Hàn Quốc là hoàn toàn vô căn cứ.Ông Đới Binh chỉ trích một số thế lực đang nhắm vào Trung Quốc nhằm đạt được mục đích chính trị của mình. Những thế lực này chỉ là một phần rất nhỏ, không đại diện cho toàn thể xã hội Hàn Quốc. Tuy nhiên, chúng lại có sức phá hủy lớn, có thể gây ảnh hưởng lớn tới quan hệ Hàn-Trung.Đại sứ Trung Quốc nói thêm các cuộc biểu tình tại Hàn Quốc là vấn đề nội bộ của Seoul, nhưng nếu nhắm vào nước thứ ba một cách vô căn cứ thì sẽ có thể trở thành vấn đề ngoại giao. Bắc Kinh vẫn giữ vững nguyên tắc không can thiệp vào vấn đề nội bộ nước khác, nhưng sẽ đối phó tùy theo diễn biến tình hình.Về vụ một người đàn ông Hàn Quốc đột nhập vào Đại sứ quán Trung Quốc xảy ra gần đây, Đại sứ Đới Binh đánh giá cao các biện pháp xử lý nhanh chóng của phía Cảnh sát Hàn Quốc, đồng thời hy vọng không xảy ra các vụ việc tương tự trong thời gian tới.Mặt khác, liên quan tới việc Chính phủ Hàn Quốc ban lệnh cấm đối với mô hình trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc do lo ngại rò rỉ thông tin cá nhân, ông Đới Binh bày tỏ kỳ vọng Seoul sẽ sớm dỡ bỏ lệnh cấm tạm thời này.Trung Quốc phản đối việc biến khoa học công nghệ thành vấn đề chính trị và đối xử phân biệt. Đại sứ Đới Binh khẳng định Chính phủ Trung Quốc chưa từng chấp nhận cho DeepSeek thu thập thông tin cá nhân một cách trái phép. Nước này luôn yêu cầu các doanh nghiệp của mình tuân thủ pháp luật của nước sở tại, coi trọng việc bảo hộ thông tin cá nhân. Bắc Kinh hy vọng có thể hợp tác với Seoul ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.Về vấn đề bán đảo Hàn Quốc, Đại sứ Trung Quốc bày tỏ lập trường ủng hộ các nước đương sự giảm nhẹ căng thẳng và nối lại đối thoại. Bắc Kinh sẽ đóng vai trò xây dựng trong quá trình này.