Hàn Quốc bỏ phiếu tán thành dự thảo nghị quyết của Mỹ về chiến tranh Nga-Ukraine

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 24/2 (giờ địa phương) cho biết Hàn Quốc đã bỏ phiếu tán thành dự thảo nghị quyết của Mỹ về chiến tranh Nga-Ukraine tại cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Lý do là vì nội dung của dự thảo nghị quyết này không mâu thuẫn với lập trường của Seoul trong việc kêu gọi sớm chấm dứt chiến tranh, cũng như đây là thời điểm cần tập hợp sự ủng hộ và quyết tâm của cộng đồng quốc tế để kết thúc cuộc chiến.Một quan chức Bộ Ngoại giao trong một buổi gặp gỡ báo giới ngày 25/2 cho biết dự thảo nghị quyết của Mỹ không bao gồm các nội dung trong bản sửa đổi do các nước châu Âu đề xuất mà Hàn Quốc từng ủng hộ.Quan chức này nhấn mạnh Hàn Quốc đã cân nhắc đến tầm quan trọng của sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong quan hệ song phương và các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên. Lời giải thích này cho thấy Seoul không hoàn toàn đồng tình với nội dung dự thảo nghị quyết của Washington, nhưng vẫn bỏ phiếu tán thành để thể hiện lập trường chung và xem xét đến quan hệ Hàn-Mỹ dưới nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 24/2 đã tổ chức cuộc họp tại trụ sở Liên hợp quốc, nhân dịp tròn ba năm bùng nổ chiến tranh Nga-Ukraine, và tiến hành bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết của Mỹ kêu gọi nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến này. Hàn Quốc đã bỏ phiếu tán thành, và dự thảo nghị quyết đã được thông qua với 10 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 5 phiếu trắng.Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết của Mỹ không chỉ trích hành vi xâm lược của Nga hay ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, điều khiến các nước châu Âu như Anh, Pháp, Đan Mạch quyết định bỏ phiếu trắng. Các nước châu Âu trước đó đã trình nộp một bản sửa đổi có chứa các nội dung trên, nhưng bản dự thảo sửa đổi này đã bị bác bỏ do Matxcơva dùng quyền phủ quyết. Hàn Quốc cũng đã bỏ phiếu tán thành dự thảo sửa đổi này.Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook sau cuộc bỏ phiếu đã bày tỏ tiếc nuối khi dự thảo nghị quyết được thông qua không phản ánh được nội dung của bản dự thảo sửa đổi, điều mà Seoul từng ủng hộ.