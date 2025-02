Chính phủ Hàn Quốc đầu tư 172 triệu USD để lập tiêu chuẩn quốc tế cho ngành công nghiệp tiên tiến

Photo : YONHAP News

Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn quốc gia Hàn Quốc ngày 27/2 đã xem xét và thông qua "Kế hoạch thực thi tiêu chuẩn quốc gia năm 2025". Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên giữ chức Chủ tịch, có nhiệm vụ tổng hợp chính sách về tiêu chuẩn của 18 Bộ ngành Chính phủ để lập chiến lược đề ra tầm nhìn, mục tiêu trong trung và dài hạn.Kế hoạch năm nay là kế hoạch triển khai cuối cùng của "Kế hoạch tiêu chuẩn quốc gia lần thứ 5 (2021-2025)", trong đó có nội dung đầu tư 247,5 tỷ won (172 triệu USD) cho việc tiêu chuẩn hóa công nghệ để đảm bảo thị trường mới trong các lĩnh vực công nghiệp tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), chíp bán dẫn, mạng viễn thông di động thế hệ thứ 6 (6G). Kế hoạch cũng bao gồm nội dung giảm bớt gánh nặng về chứng nhận cho các công ty xuất khẩu thông qua việc vận hành đội ngũ hỗ trợ về chứng nhận quốc tế.Mặt khác, Chính phủ cũng sẽ tiếp tục lập các tiêu chuẩn về tiện nghi và an toàn đời sống cho người dân, tăng cường hệ thống tiêu chuẩn hóa do khối tư nhân dẫn dắt, như mở rộng liên kết giữa nghiên cứu và phát triển (R&D) và tiêu chuẩn, nhằm nâng cao thành quả R&D và bồi dưỡng nhân lực chuyên môn phụ trách việc chuẩn hóa cho doanh nghiệp.Hội đồng cho biết kết quả kiểm tra việc thực thi kế hoạch trong năm 2024 cho thấy Hàn Quốc đã sớm đạt được các mục tiêu đặt ra, như đề xuất tiêu chuẩn quốc tế và phát triển tiêu chuẩn dịch vụ.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đánh giá những thành tựu này có được là nhờ sự nỗ lực của các chuyên gia tiêu chuẩn hóa trong nước, bao gồm Chủ tịch người Hàn Quốc của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), cùng các ban ngành hữu quan đã nỗ lực phát triển tiêu chuẩn quốc tế nhằm dẫn đầu thị trường toàn cầu.Mặt khác, 18 Bộ ngành Hàn Quốc sẽ lập nhóm chuyên trách (TF) hợp tác công-tư để xây dựng "Kế hoạch tiêu chuẩn quốc gia lần thứ 6 (2026-2030)" và đề ra chiến lược ứng phó với những thay đổi lớn như chuyển đổi số, AI và ESG (môi trường, xã hội và quản trị).