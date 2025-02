Thu nhập hộ gia đình Hàn Quốc quý IV/2024 tăng 3,8%

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 27/2 công bố kết quả khảo sát "Xu hướng hộ gia đình quý IV/2024", trong đó thu nhập bình quân hộ gia đình đạt 5.215.000 won (3.615 USD)/tháng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2023.Cụ thể, thu nhập từ lao động của hộ gia đình đạt 3.241.000 won (2.246 USD), tăng 2,3% so với năm trước đó do sự gia tăng số lượng người lao động và mức lương tăng.Thu nhập từ kinh doanh tăng 5,5%; thu nhập từ chuyển nhượng, bao gồm các khoản lương hưu, tăng 5,6%. Thu nhập thực tế hộ gia đình, loại trừ tác động của sự tăng giá tiêu dùng, tăng 2,2%, tiếp tục đà tăng ba quý liên tiếp.Chi tiêu bình quân hàng tháng mỗi hộ gia đình Hàn Quốc là 3.910.000 won (2.711 USD), tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, nhưng chỉ bằng một nửa nếu so với mức tăng 5,9% trong quý IV/2022 và 5,1% trong quý IV/2023.Chi tiêu hộ gia đình, tức số tiền chi cho hàng hóa và dịch vụ sau khi trừ thuế và các khoản bảo hiểm xã hội, đạt 2.903.000 won (2.012 USD), tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tăng chi tiêu thực tế sau khi xét đến lạm phát là 0,9%.Chi tiêu cho các lĩnh vực như nhà ở, nước và năng lượng tăng 7,6%, dịch vụ nhà hàng khách sạn tăng 5,1%, giải trí và văn hóa tăng 11,1%, y tế tăng 6,2%. Ngược lại, chi tiêu cho giao thông giảm 9,6%, đồ gia dụng và dịch vụ gia đình giảm 3,7%, viễn thông giảm 2,4%, rượu bia và thuốc lá giảm 3,4%.Cục Thống kê phân tích chỉ số tâm lý tiêu dùng tụt dốc, các hộ gia đình cắt giảm mạnh chi tiêu mua ô tô và thiết bị viễn thông như điện thoại.Thu nhập khả dụng hộ gia đình là 4.207.000 won (khoảng 2.915 USD)/tháng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.