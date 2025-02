Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nhân vật môi giới chính trị

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 27/2 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ can thiệp trái phép vào bầu cử và thao túng quyền điều hành quốc gia liên quan tới nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun. Trong số 274 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, có 182 nghị sĩ tán thành, 91 người phản đối, 1 người bỏ phiếu trắng.Dự luật trên do 6 đảng đối lập là Dân chủ đồng hành, Cải cách mới, Thu nhập cơ bản, Xã hội dân chủ, Đổi mới tổ quốc và Tiến bộ đồng đề xuất lên Quốc hội. Dự luật có nội dung thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt để điều tra cáo buộc ông Myung Tae-kyung, Tổng thống Yoon Suk Yeol (khi đó là ứng cử viên Tổng thống) và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee can thiệp vào cuộc thăm dò ý kiến bất hợp pháp và giả mạo, được sử dụng trong cuộc bầu cử Tổng thống thứ 20 và quá trình tiến cử của đảng Sức mạnh quốc dân trong cuộc bầu cử Quốc hội và địa phương bổ sung năm 2022.Ngoài ra, Nhóm công tố viên đặc biệt còn điều tra về cáo buộc ông Myung và bà Kim thao túng quyền điều hành quốc gia bằng cách can thiệp vào nhiều quyết định quan trọng, như lựa chọn khu công nghiệp quốc gia Changwon (tỉnh Nam Gyeongsang), hay vụ đình công của công ty đóng tàu và hải dương Daewoo năm 2022.