Hàn Quốc có 40 ca tự tử mỗi ngày trong năm 2024

Photo : YONHAP News

Quỹ phòng chống tự tử và Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 26/2 công bố số liệu sơ bộ cho biết số ca tử vong do tự cố ý gây thương tích trong năm 2024 là 14.439 người, tức gần 40 người mỗi ngày. Con số này cao hơn 461 người (3,3%) so với mức 13.978 người theo số liệu thống kê chính thức năm 2023, đà tăng 2 năm liên tiếp. Đây cũng là mức cao nhất sau 13 năm kể từ sau năm 2011 (15.906 ca).Tỷ lệ tự tử, tức là số vụ tự tử trên 100.000 người dân, ước tính là 28,3 người (dựa theo dân số đăng ký chứng minh thư tại Hàn Quốc năm 2024), cao nhất trong 11 năm kể từ năm 2013 (28,5 người). Số vụ tự tử tại Hàn Quốc từng ở ngưỡng 15.000 vụ từ năm 2009 đến năm 2011, rồi giảm xuống mức 14.000 vụ vào năm 2012 và 2013, sau đó tiếp tục duy trì ở ngưỡng 13.000 vụ, thậm chí là giảm ở ngưỡng 12.000 vụ trong năm 2017 và 2022. Tỷ lệ tự tử cũng từng vượt ngưỡng 30 người vào năm 2009-2011, sau đó giảm xuống 24,3 người năm 2017 và 25,2 người năm 2022, nhưng đã đảo chiều tăng trở lại vào năm 2023 và 2024.Chính phủ Hàn Quốc đã công bố phương án cải cách chính sách sức khỏe tâm thần năm 2023, đặt mục tiêu giảm một nửa tỷ lệ tự tử so với năm 2022 trong vòng 10 năm, nhưng tình hình thực tế lại ngày càng xấu đi.Xét theo giới tính, số ca tự tử ở nữ giới trong năm 2024 là 4.098 người, giảm 3,1% so với một năm trước; trong khi số ca tử tự ở nam giới lại cao gấp đôi với 10.341 người, tăng 6,1% so với năm 2023. Xét theo độ tuổi, nhóm 50 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 21%, tiếp đến là độ tuổi 40 với 19%, độ tuổi 60 tuổi và 30 tuổi lần lượt là 16,5% và 13,4%. Tuy nhiên, tỷ lệ tự tử ở độ tuổi 30 tăng 11,6%, cao nhất trong các nhóm tuổi. Nhóm tuổi 40 và 50 tuổi cũng tăng lần lượt 9% và 8,4%, cho thấy xu hướng gia tăng tự tử ở nhóm thanh niên và trung niên. Ngược lại, tỷ lệ tự tử giảm 5,4% ở nhóm tuổi 20; 6% ở độ tuổi 70 và 9% ở những người trên 80 tuổi.Đặc biệt, số vụ tự tử ở nam giới trong độ tuổi 30 là 15,7%, 40 tuổi 13,8% và 50 tuổi là 11,9%; tăng gấp đôi so với năm trước, dẫn đến tổng số ca tử vong tăng theo. Nếu xét theo từng tháng, số vụ tự tử đã tăng đáng kể vào đầu năm, với 1.338 ca tử vong do tự tử vào tháng 1 năm ngoái, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý I/2024, số ca tự tử ở nam giới từ 30-50 tuổi cao hơn đáng kể so với các quý còn lại.Nguyên nhân được cho là do "hiệu ứng Werther " (bắt chước tự sát), sau vụ tự tử của một người nổi tiếng vào cuối năm 2023. Chính phủ cũng phân tích rằng số các vụ tự tử trong vòng 7-8 tuần ngay khi một người nổi tiếng qua đời vào tháng 12/2023 đã có dấu hiệu gia tăng. Mặt khác, việc nhiều người rơi vào tình trạng cô lập và lo âu sau đại dịch COVID-19, bất bình đẳng xã hội nghiêm trọng, dân số già hóa và khủng hoảng kinh tế, cũng là nguyên nhân dẫn đến số ca tử vọng do tự tử tăng cao.