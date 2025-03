Seoul Metro tăng cường biện pháp an toàn trước các cuộc biểu tình quy mô lớn ngày 1/3

Photo : YONHAP News

Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro) Hàn Quốc ngày 27/2 cho biết sẽ triển khai các biện pháp an toàn ở mức cao nhất từ ngày 1/3 (ngày kỷ niệm Phong trào vận động độc lập), cho đến khi Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, nhằm ngăn ngừa tai nạn do các cuộc biểu tình quy mô lớn tại trung tâm thủ đô Seoul.Công ty sẽ bố trí 127 nhân viên an toàn để quản lý và hướng dẫn an toàn, tăng 99 người so với bình thường, tại 8 ga tàu điện ngầm dự kiến có lượng hành khách tăng cao vào ngày 1/3, gồm ga Tòa thị chính Seoul tuyến số 1 và số 2; ga Anguk và ga Gyeongbokgung của tuyến số 3; ga Gwanghwamun, ga Yeouido, ga Yeouinaru và ga Singil tuyến số 5.Nếu xuất hiện tình trạng hỗn loạn và quá đông hành khách, tàu có thể sẽ không dừng lại tại các ga này và một số lối ra vào ga cũng có thể bị phong tỏa.Seoul Metro cũng sẽ vận hành Phòng giám sát an toàn để theo dõi tình hình theo thời gian thực. Nếu cần thiết, các chuyến tàu tạm thời và tàu điện cũng sẽ được triển khai và tăng cường để giảm bớt tình trạng hỗn loạn.Ngoài ra, công ty còn tăng cường kiểm tra trước các cơ sở hạ tầng gồm các thiết bị hỗ trợ di chuyển như thang máy, thang cuốn cùng các cơ sở quan trọng khác để đảm bảo an toàn, cũng như xem xét việc dán bảng hướng dẫn.Seoul Metro cũng sẽ sử dụng các nền tảng truyền thông, bao gồm mạng xã hội, để cập nhật thông tin về tình hình nhà ga và giờ vận hành các chuyến tàu. Đơn vị này cũng cho biết sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo một môi trường tàu điện ngầm an toàn cho người dân, với các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất.