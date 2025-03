Photo : KBS News

Cơ quan phân tích kinh tế "Economist Intelligence Unit" (EIU) thuộc tạp chí The Economist (Anh) ngày 27/2 (giờ địa phương) công bố "Chỉ số dân chủ (DI) năm 2024". Năm ngoái, Hàn Quốc xếp thứ 32 về chỉ số dân chủ trong số 167 quốc gia trên toàn thế giới, giảm 10 bậc so với năm 2023.Trong báo cáo lần này, EIU đã hạ điểm số của Hàn Quốc về "chức năng Chính phủ" và "văn hóa chính trị" do tình hình chính trị rối ren sau vụ Tổng thống Hàn Quốc ban bố thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái.Báo cáo chỉ ra rằng vụ thiết quân luật đã làm đẩy cao căng thẳng và sự phân cực trong Quốc hội và dư luận, hậu quả sẽ còn kéo dài trong năm 2025. Vụ việc còn có thể làm gia tăng sự bất mãn trong dân chúng về chủ nghĩa dân chủ của Hàn Quốc.Lần này, Hàn Quốc nhận được 7,75 điểm trên thang điểm 10, rơi từ nhóm "quốc gia dân chủ hoàn toàn" xuống nhóm "quốc gia dân chủ khiếm khuyết" sau 4 năm. Đây cũng là mức điểm thấp nhất của Hàn Quốc kể từ khi EIU ra báo cáo này từ năm 2006.Trong các hạng mục đánh giá, Hàn Quốc nhận được 9,58 điểm về quá trình bầu cử và chủ nghĩa đa nguyên, 7,5 điểm về chức năng Chính phủ, 7,22 điểm về sự tham gia chính trị, 5,63 điểm về văn hóa chính trị, 8,82 điểm về tự do của người dân. Có hai hạng mục là chức năng Chính phủ (8,57 điểm năm ngoái) và văn hóa chính trị (6,25 điểm) là bị giảm, các hạng mục khác giữ nguyên.Bắc Triều Tiên vẫn xếp thứ 165, tức thứ 3 từ dưới lên, tương tự năm 2023, đạt 1,08 điểm. Na Uy có tổng điểm 9,81 điểm, 16 năm liên tiếp đứng số 1 về chỉ số dân chủ. Sau đó là New Zealand (9,61 điểm), Thụy Sĩ (9,39 điểm), Ireland (9,38 điểm). Không có quốc gia châu Á nào xếp trong Top 10. Mỹ xếp thứ 28 (7,85 điểm), tăng một bậc, cũng nằm trong nhóm "quốc gia dân chủ khiếm khuyết".