Bắc Triều Tiên tiếp tục bị xếp vào nhóm cuối thế giới về chỉ số tự do

Photo : YONHAP News

Tổ chức nhân quyền "Freedom House" có trụ sở tại Washington (Mỹ) ngày 27/2 công bố báo cáo "Chỉ số tự do thế giới năm 2025".Theo báo cáo, Bắc Triều Tiên được 3 trên 60 điểm ở hạng mục "quyền người dân", đánh giá về tự do ngôn luận; 0 trên 40 điểm ở hạng mục "quyền chính trị", đánh giá về chế độ bầu cử và sự tham gia chính trị của người dân; tổng cộng chỉ được 3 trên 100 điểm.Trong số 208 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá, chỉ có 6 nơi thấp điểm hơn Bắc Triều Tiên, đó là vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng (-1 điểm), Tây Tạng (0 điểm), Nam Sudan (1 điểm), Turkmenistan (1 điểm), Sudan (2 điểm), Dải Gaza (2 điểm).Dựa trên chỉ số tự do, Freedom House xếp các nước thành nhóm "quốc gia tự do", "quốc gia tự do một phần" và "quốc gia không có tự do". Trong 67 nước được xếp vào hàng "quốc gia không có tự do", tổ chức này chỉ ra 17 nước, trong đó có Bắc Triều Tiên, Sudan, Syria là "tồi tệ nhất".Freedom House giới thiệu Bắc Triều tiên là một quốc gia độc tài toàn trị, nơi đang xảy ra tình trạng vi phạm nhân quyền cực kỳ nghiêm trọng. Chính quyền nước này ngang nhiên giám sát người dân, bắt bớ, giam giữ tùy tiện, xử phạt một cách dã man đối với tù nhân chính trị.Kể từ khi tổ chức này phát hành báo cáo về chỉ số tự do thế giới vào năm 1973 cho tới nay, Bắc Triều Tiên luôn nằm trong nhóm xếp hạng thấp nhất.Trong khi đó, Hàn Quốc được 49 điểm ở hạng mục "tự do người dân" và 32 điểm ở hạng mục "quyền chính trị", tổng điểm là 81 điểm, giảm 2 điểm so với một năm trước, xếp thứ 66 thế giới, được xếp vào hàng "quốc gia tự do".Quốc gia tự do nhất thế giới là Phần Lan, đạt điểm tuyệt đối đa 100 điểm, tiếp theo là Na Uy (99 điểm), Hà Lan, Đan Mạch, Luxembourg, Ireland và Canada (đều trên 97 điểm).