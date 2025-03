Xuất khẩu chíp bán dẫn của Hàn Quốc tăng trưởng âm trong tháng 2/2025

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/3 công bố số liệu cho biết kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc tháng 2 vừa qua đạt 52,6 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, quay lại đà tăng sau khi chấm dứt chuỗi tăng 15 tháng liền vào tháng 1 vừa qua.Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu xe ô tô đạt 6,1 tỷ USD, tăng 17,8%, tăng trưởng dương trở lại sau 4 tháng. Đặc biệt, xuất khẩu dòng xe lai hybrid đã tăng tới 74,3%, đóng góp lớn vào tăng trưởng xe ô tô. Ngược lại, xuất khẩu mặt hàng chủ lực là chíp bán dẫn lại tăng trưởng âm do giá cố định của chíp nhớ thông dụng giảm mạnh. Kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 9,6 tỷ USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái.Xét theo thị trường, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc và Mỹ đều rớt xuống dưới ngưỡng 10 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 9,5 tỷ USD, giảm 1,4% so với một năm trước; xuất khẩu sang Mỹ đạt 9,9 tỷ USD, tăng 1%.Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu của tháng 2 vừa qua đạt 48,3 tỷ USD, tăng 0,2%. Cụ thể, nhập khẩu năng lượng như dầu thô, khí đốt, than đá đều giảm; trong khi nhập khẩu thiết bị sản xuất chíp bán dẫn, chế phẩm dầu mỏ tăng.Theo đó, cán cân thương mại trong tháng trước thặng dư 4,3 tỷ USD, tăng 450 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại theo tháng đã duy trì đà thặng dư 19 tháng liên tiếp kể từ tháng 6 năm 2023, nhưng sau đó thâm hụt trong tháng 1 năm nay và thặng dư trở lại vào tháng 2.