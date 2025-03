Tổng thống Donal Trump chỉ thị điều tra mặt hàng gỗ nhập khẩu

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/3 (giờ địa phương) đã ký Sắc lệnh hành chính, chỉ thị Bộ Thương mại điều tra về tác động của mặt hàng gỗ nhập khẩu tới an ninh quốc gia, căn cứ theo Điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại.Điều khoản trên cho phép Tổng thống Mỹ có thể ra quyết định áp thuế đối với một mặt hàng nước ngoài nếu mặt hàng đó đe dọa tới an ninh quốc gia. Trước đó, điều khoản này cũng đã được lãnh đạo Nhà Trắng lấy làm căn cứ áp thuế với mặt hàng thép và nhôm.Mặc dù Sắc lệnh hành chính chỉ có nội dung chỉ thị điều tra đối với mặt hàng gỗ nhập khẩu, nhưng trên thực tế lại mang tính chất là một quy trình để tiến tới đánh thuế. Ông Trump trước đó đã để ngỏ khả năng về việc đánh thuế mặt hàng này, được cho là nhắm tới Canada, nước chiếm tới một nửa lượng gỗ nhập khẩu của Mỹ.Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là các sản phẩm khác sản xuất từ gỗ cũng bao gồm trong đối tượng đánh thuế. Một quan chức Nhà Trắng đã đề cập tới việc Hàn Quốc và Trung Quốc trợ cấp nhiều cho các mặt hàng nội thất gỗ, gây thiệt hại cho doanh nghiệp của Mỹ. Song, quy mô xuất khẩu đồ nội thất gỗ của Hàn Quốc sang Mỹ chỉ đạt 30 triệu USD trong năm ngoái, nên dự kiến tác động là không lớn.Dư luận đặt ra câu hỏi là liệu gỗ có thể đe dọa gì tới an ninh quốc gia của Mỹ, khác với các mặt hàng kim loại như thép và nhôm. Hiện tại, Tổng thống Trump đang tiếp tục mở rộng đối tượng áp thuế, tập trung vào các mặt hàng mà Mỹ nhập khẩu quy mô lớn.