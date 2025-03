Đảng đối lập gây sức ép yêu cầu Quyền Tổng thống bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Hiến pháp

Photo : YONHAP News

Từ ngày 2/3, nghị sĩ Park Soo-young của đảng Sức mạnh quốc dân đã tiến hành tuyệt thực vô thời hạn, để phản đối việc bổ nhiệm ứng cử viên Tòa án Hiến pháp Ma Eun-hyuk.Trước đó, vào ngày 27/2, Tòa án Hiến pháp đã kết luận việc Quyền Tổng thống Choi Sang-mok không bổ nhiệm ứng cử viên Ma, người được Quốc hội lựa chọn, là hành vi bất hợp pháp xâm phạm đến thẩm quyền của Quốc hội trong việc cấu thành Tòa án Hiến pháp theo quy định của Hiến pháp.Nghị sĩ Park cho rằng ứng cử viên Ma chưa hề được chính giới nhất trí, lại có vấn đề về thiên kiến chính trị. Nếu Quyền Tổng thống bổ nhiệm ông Ma thì Tòa án Hiến pháp sẽ biến thành một cơ quan chính trị, đại diện cho một hệ tư tưởng nhất định. Nếu ông Ma can thiệp vào việc xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, hiện đã kết thúc các phiên biện hộ, thì sẽ có thể gây tổn hại tới tính công bằng của phán quyết.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cũng hoài nghi về tư cách của ông Ma, do ông này từng đưa ra quan điểm công nhận miền Nam đã xâm lược miền Bắc trước trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953); đồng thời nhấn mạnh tuyệt đối không thể để ứng cử viên Ma can thiệp vào phiên tòa của Tòa án Hiến pháp.Đảng Dân chủ đồng hành thì chỉ trích Quyền Tổng thống không tuân theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp, đòi đứng cao hơn pháp luật và làm trầm trọng thêm căng thẳng. Đảng đối lập cũng chỉ trích việc nghị sĩ đảng cầm quyền tuyệt thực là đang uy hiếp Tòa án Hiến pháp, không khác nào gây hại lần hai cho người dân, những người đang khổ sở vì thiệt hại từ vụ thiết quân luật của Tổng thống.Hiện tại, Quyền Tổng thống Choi vẫn im ắng về vấn đề bổ nhiệm ứng cử viên thẩm phán Ma.Mặt khác, đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích việc các nghị sĩ đảng cầm quyền tham gia biểu tình phản đối luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol không khác nào tán thành với những lời ngụy biện, ảo tưởng của ông Yoon và tự coi mình là đảng cực hữu. Đảng Sức mạnh quốc dân thì phản bác chính sự độc tài của đảng đối lập tại Quốc hội, sự thiên vị của Tòa án Hiến pháp mới đang bị người dân chỉ trích là cực hữu.