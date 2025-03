Photo : YONHAP News

Theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), cơ sở làm giàu uranium bên trong các cơ sở hạt nhân Yongbyon (tỉnh Bắc Pyongan) và khu vực Kangson (gần Bình Nhưỡng) của Bắc Triều Tiên vẫn đang có dấu hiệu hoạt động.Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi khi phát biểu tại phiên họp thường kỳ Đại hội đồng IAEA tại Vienne (Áo) ngày 3/3 (giờ địa phương) cho biết lò phản ứng nước nhẹ ở cơ sở Yongbyon vẫn đang tiếp tục hoạt động, và có vẻ như miền Bắc đã xây dựng thêm các hạ tầng hỗ trợ khác bên cạnh lò phản ứng.Ông Grossi nói thêm rằng lò phản ứng 5 MW tại cơ sở hạt nhân Yongbyon đã được khôi phục hoạt động từ trung tuần tháng 10 năm ngoái, sau khoảng 60 ngày dừng hoạt động.Ngoài ra, quan chức IAEA cũng bày to lo ngại về việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un chỉ đạo "vượt mục tiêu sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí hạt nhân". Ông này lấy làm tiếc vì miền Bắc tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân, vi phạm rõ ràng nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Tổng giám đốc IAEA hối thúc Bình Nhưỡng thực thi đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo nghị quyết của Hội đồng bảo an, hợp tác để thực hiện đầy đủ và hiệu quả các biện pháp an ninh trong khuôn khổ Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).Ông Grossi khẳng định IAEA vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng để thực hiện vai trò quan trọng trong việc kiểm chứng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên.