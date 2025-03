Bắc Triều Tiên lên án Mỹ triển khai vũ khí chiến lược đến bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, đưa tin cho biết Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng lao động Kim Yo-jong ngày 4/3 đã ra tuyên bố, chỉ trích việc tàu sân bay hạt nhân Carl Vinson của Mỹ cập cảng Busan (Hàn Quốc) là một hành động khiêu khích, thể hiện rõ ý đồ thù địch của Washington.Bà Kim nhấn mạnh sự xuất hiện thường xuyên các tài sản chiến lược của Mỹ trên bán đảo Hàn Quốc càng cho thấy tính cấp bách trong việc tăng cường năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng lên án các hành động phô trương, khiêu khích liều lĩnh của Washington và các thế lực tay sai đã liên tục xâm phạm và phớt lờ mối quan ngại về an toàn của một quốc gia có chủ quyền, đẩy môi trường hòa bình của toàn khu vực vào nguy hiểm. Đặc biệt là việc tàu sân bay hạt nhân Carl Vinson của Hải quân Mỹ cập cảng tại căn cứ tác chiến Busan (thành phố Busan) với danh nghĩa củng cố đồng minh Hàn-Mỹ và tăng cường khả năng phối hợp quân sự, cũng như cả sự hiện diện của máy bay ném bom chiến lược.Phó Chủ tịch Kim cho rằng Mỹ sẽ gia tăng các động thái khiêu khích đối với Bắc Triều Tiên thông qua các cuộc tập trận chung trên biển của ba nước Hàn-Mỹ- Nhật và cuộc tập trận "Lá chắn tự do" dự kiến diễn ra trong tháng 3 này. Theo đó, bà Kim khẳng định nếu Washington tiếp tục phá vỡ kỷ lục về các hành động phô trương sức mạnh quân sự, Bình Nhưỡng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thiết lập kỷ lục mới trong việc thực hiện năng lực răn đe chiến lược.Ngoài ra, bà Kim cũng nhấn mạnh miền Bắc đang nghiêm túc xem xét về việc tăng cường các hành động uy hiếp mang tính chiến lược đối với an ninh của kẻ thù, để ứng phó với việc Mỹ thường xuyên triển khai vũ khí chiến lược đến bán đảo Hàn Quốc và phớt lờ mối lo ngại an ninh của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng sẽ dùng mọi cách để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, nên sẽ rất nguy hiểm nếu kẻ thù tiếp tục thử thách ý chí và năng lực này của miền Bắc.Hải quân Hàn Quốc cho biết trong ngày 2/3, Nhóm tác chiến tàu sân bay số 1, bao gồm tàu sân bay hạt nhân Carl Vinson, tuần dương hạm Princeton và tàu khu trục Aegis Sterett đã cập cảng Busan.Liên quan đến vấn đề này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã chỉ trích tuyên bố của bà Kim Yo-jong là lời ngụy biện nhằm biện minh cho việc phát triển hạt nhân và tên lửa. Bắc Triều Tiên tuyệt đối sẽ không thể được chấp nhận là một quốc gia sở hữu hạt nhân, và con đường duy nhất cho sự tồn tại của miền Bắc là từ bỏ hoàn toàn ảo mộng về hạt nhân. Seoul sẽ đáp trả lại một cách mạnh mẽ nếu Bình Nhưỡng lợi dụng các hoạt động quân sự chính đáng và mang tính phòng thủ của đồng minh Hàn-Mỹ làm cái cớ để thực hiện các hành động khiêu khích.