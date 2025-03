Tù binh Bắc Triều Tiên bày tỏ nguyện vọng quy hàng Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Nghị sĩ Yu Yong-weon thuộc đảng Sức mạnh quốc dân Hàn Quốc trong buổi họp báo tại Quốc hội ngày 4/3 đã công bố hình ảnh và file ghi âm cuộc gặp mặt với hai tù binh Bắc Triều Tiên bị quân đội Ukraine bắt sống trước đó, cho biết trong đó có một binh sĩ họ Ri đã bày tỏ ý định quy hàng Hàn Quốc.Trong bài phỏng vấn với báo Chosun của Hàn Quốc gần đây, binh lính họ Ri đã bày tỏ quyết tâm 80% về việc muốn được tị nạn tại miền Nam, để sau này có thể gặp lại bố mẹ. Người lính này bị thương nặng do bị trúng đạn vào vùng cằm, dẫn đến khó khăn trong việc phát âm. Theo đó, anh cũng đã hỏi về khả năng có được điều trị tại Hàn Quốc, cũng như bày tỏ lo lắng về quyền được sống, có thể có nhà và xây dựng gia đình tại miền Nam hay không.Mặt khác, tù binh họ Paek còn lại thì cho biết cũng đang nghiêng về việc quy hàng sang Hàn Quốc, nhưng vẫn cần phải suy nghĩ thêm. Binh sĩ này trong cuộc phỏng vấn với báo Chosun từng nói sẽ đến tị nạn tại miền Nam nếu không thể trở về Bắc Triều Tiên. Nghị sĩ Yu nhận định tù binh Paek đã dao động nửa muốn về quê hương, nửa muốn quy hàng Hàn Quốc do có nhiều băn khoăn khi nhắc đến gia đình.Về câu hỏi liệu binh sĩ Bắc Triều Tiên có chọn cách tự sát khi bị quân đội Ukraine bắt hay không, anh Paek trả lời đã có nhiều trường hợp như vậy, thậm chí anh cũng có một quả lựu đạn để tự sát khi bị thương và ngã xuống. Tuy nhiên, người lính này nhấn mạnh quân đội miền Bắc không ra lệnh phải tự sát mà đây là quyết định cá nhân, vì bị bắt đồng nghĩa với phản bội tổ quốc.Binh sĩ họ Ri còn tiết lộ quân đội Bắc Triều Tiên đã chịu tổn thất nghiêm trọng trong các trận chiến. Đơn vị của binh lính này là nhóm cuối cùng được điều động đến tham chiến hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraine, các nhóm trước đó đều đã hy sinh hoặc bị thương.Nghị sĩ Yu Yong-weon đã đến Ukraine từ ngày 23-26/2 theo lời mời chính thức của Quốc hội Ukraine và tham dự Hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta (YES). Ông Yu trong ngày 25/2 cũng đã gặp hai tù binh Bắc Triều Tiên trong khoảng 1 tiếng 10 phút. Ukraine khẳng định hiện không có thêm tù binh miền Bắc nào bị bắt.Ông Yu kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc cần nhanh chóng thực hiện kịp thời các phương án ngoại giao để ngăn chặn nguy cơ những tù binh này bị cưỡng chế hồi hương. Nghị sĩ Yu cũng tiết lộ Seoul đã có những trao đổi không chính thức với Kiev về vấn đề này.