Tỷ lệ người nước ngoài tại Hàn Quốc lại xác lập kỷ lục mới

Photo : YONHAP News

Cục Xuất nhập cảnh Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 3/3 cho biết trong năm ngoái, số lượng người nước ngoài cư trú trong nước đạt 2.650.783 người, vượt năm 2019 (2.524.656 người), thời điểm trước khi bùng phát đại dịch COVID-19.Tỷ lệ người nước ngoài trên tổng dân số Hàn Quốc năm ngoái (51.217.211 người) là 5,17%. Có nghĩa cứ 100 người lại có 5 người nước ngoài. Số lượng người nước ngoài năm ngoái tăng 126.127 người, cao hơn so với năm kỷ lục 2019, tỷ lệ người nước ngoài cũng cao hơn 0,28% so với năm kỷ lục 2023 (4,89%).Số lượng người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc có sự gia tăng đều đặn, từ 1,9 triệu người vào năm 2015 lên 2,52 triệu người vào năm 2019. Tuy nhiên, con số này sau đó sụt giảm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, rồi hồi phục trở lại từ năm 2022.Trong tổng số 2,65 triệu người nước ngoài cư trú trong nước, có ho· 2,04 triệu người (chiếm 77%) cư trú dài hạn trên 90 ngày, và 608.766 người (chiếm 23%) là cư trú ngắn hạn.Xét theo quốc tịch, người Trung Quốc chiếm nhiều nhất với 958.959 người, sau đó tới Việt Nam 305.936 người, Thái Lan 188.770 người, Mỹ 170.251 người, Uzbekistan 94.893 người. Xét theo độ tuổi, 49,7% người nước ngoài trong độ tuổi 20-30.Số người nước ngoài đăng ký cư trú là 1.488.353 người, tăng 10,4% so với một năm trước. 31,4% tập trung ở tỉnh Gyeonggi, 17,8% ở Seoul. Về quốc tịch của người đăng ký cư trú, Trung Quốc chiếm 31,3%, tiếp theo là Việt Nam (17,6%), Nepal (4,8%), Uzbekistan tương tự Campuchia (4,1%).Số lượng du học sinh nước ngoài đã tăng đều đặn trong 5 năm qua, từ 153.361 người vào năm 2020 lên 263.775 người trong năm ngoái, tăng 16,5% so với năm 2023. Trong đó, 178.519 người đến Hàn Quốc du học bậc đại học, 85.256 người đến học tiếng.Số lượng người nước ngoài không đăng ký (cư trú trái phép) năm ngoái là 397.522 người, giảm 6,2% so với một năm trước. Tỷ lệ cư trú bất hợp pháp trên tổng số người nước ngoài từng đạt mức cao nhất là 19,9% vào năm 2021, sau đó đã giảm đều đặn xuống còn 15%.Số đơn xin tị nạn mới là 18.336 đơn, trong đó có 5.610 đơn đã được thẩm định xong. Trong đó, 105 người được chấp thuận tị nạn, 101 người được cấp phép cư trú nhân đạo, tỷ lệ lần lượt là 1,9% và 3,7%.(đề xuất lược)Về thống kê trên, giới chuyên gia đề xuất Chính phủ lập chính sách một cách tỉ mỉ hơn như thiết lập bộ phận chuyên trách về chính sách nhập cư, vì sự phát triển bền vững và hình thành một xã hội đa văn hóa thực sự.Một quan chức Bộ Tư pháp cho rằng Chính phủ cần vận dụng chính sách nhập cư như một động lực tăng trưởng quốc gia, thu hút nhân tài và nhân lực nước ngoài thiết yếu tới sinh sống tại Hàn Quốc. Đồng thời, việc hình thành sự đồng thuận rộng rãi trong dân chúng cũng rất quan trọng, để đạt được sự hài hòa giữa việc duy trì trật tự cư trú và việc hòa nhập xã hội cho người nhập cư.