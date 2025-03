Photo : YONHAP News

Từ ngày 4/3, Next Trade (NTX), sàn giao dịch thay thế (ATS) đầu tiên tại Hàn Quốc, chính thức mở cửa, phá vỡ thế độc quyền của Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) gần 7 năm qua, được kỳ vọng sẽ giúp chuyển đổi thị trường giao dịch cổ phiếu tại Hàn Quốc sang một cơ chế cạnh tranh, từ đó nâng cao sự tiện lợi cho nhà đầu tư.Cho tới nay, thị trường cổ phiếu trong nước mở cửa vào lúc 9 giờ sáng và đóng cửa vào 3 giờ 30 phút chiều, là một rào cản lớn đối với các nhà đầu tư. Sàn giao dịch Next Trade đặt trọng tâm vào việc kéo dài thời gian giao dịch, từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối.Cách thức mua bán cổ phiếu trên Next Trade tương tự với sàn giao dịch chính thức, nên dự kiến sẽ mang lại hiệu quả cạnh tranh. Chỉ cần nhà đầu tư đồng ý sử dụng sàn giao dịch thay thế, thì công ty chứng khoán sẽ tự động thực hiện giao dịch với mức giá hợp lý hơn trong số hai sàn.Mã cổ phiếu giao dịch trên sàn Next Trade sẽ bắt đầu bằng 10 mã, và có thể tăng lên 800 mã cho tới tháng 4. Ngoài ra, Next Trade áp dụng bảng giá mới giúp nhà dầu tư có thể lên chiến lược đầu tư đa dạng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần chú ý vì giá cả có thể biến động lớn.Các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu đều đang áp dụng ATS để hình thành một cơ chế cạnh tranh với sàn giao dịch chính thức. Cơ quan tài chính Hàn quốc sẽ tiến hành quản lý, giám sát thị trường tổng hợp do cả KRX và Next Trade hoạt động cùng lúc.