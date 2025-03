Du khách nước ngoài có thể tham gia cuộc thi chạy marathon quốc tế Bình Nhưỡng 2025

Photo : YONHAP News

Koryo Tours, một công ty lữ hành chuyên về du lịch Bắc Triều Tiên có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 2/3 đã quảng bá về việc khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng tại thủ đô của Bắc Triều Tiên, thông qua việc chiêu mộ người tham gia cuộc thi chạy marathon quốc tế Bình Nhưỡng năm 2025. Thời hạn đăng ký là đến hết ngày 14/3.Công ty đang nhận khách đặt chỗ cho hai gói tour kéo dài 6 ngày 5 đêm, khởi hành vào các ngày 3/4 và 5/4. Theo lịch trình được công bố, du khách sẽ tập trung tại Bắc Kinh một ngày trước chuyến đi để nghe hướng dẫn, và ngày hôm sau sẽ xuất phát từ sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh đến sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng. Đối với cả hai lịch trình, khách du lịch đều sẽ đến kiểm tra các điểm trong lộ trình chạy của giải marathon như quảng trường Kim Nhật Thành vào ngày 5/4 và tham gia giải vào ngày 6/4.Trong thời gian còn lại, du khách sẽ tham quan các địa điểm khác tại thủ đô Bình Nhưỡng như công viên nước Munsu, Nhà tưởng niệm chiến thắng chiến tranh giải phóng tổ quốc, công viên phun nước Mansudae, nhà hàng Okryugwan, tháp Juche (Chủ thể). Đặc biệt, khách du lịch còn được đến thăm những công trình miền Bắc mới xây dựng sau đại dịch COVID-19 và chưa từng được mở cửa cho người nước ngoài, như khu đô thị mới Hwasong và khu nông trại nhà kính Kangtong. Cả hai địa điểm trên đều là các dự án trọng điểm của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.Chi phí của gói du lịch là 2.195 euro (2.299 USD)/người, trong đó phí xin visa đóng trực tiếp tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Bắc Kinh và phí tham gia giải thi marathon sẽ nộp trực tiếp khi đến Bình Nhưỡng.Vào tháng 1 vừa qua, Bộ Thể thao Bắc Triều Tiên đã đăng tải thông tin tuyển thí sinh cho cuộc thi này. Nếu cuộc thi diễn ra theo đúng kế hoạch, đây sẽ là sự kiện thể thao quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Bình Nhưỡng sau 6 năm. Cuộc thi chạy marathon quốc tế nói trên được tổ chức từ năm 1981 để kỷ niệm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (15/4), nhưng đã bị gián đoạn từ năm 2020.Mặc khác, việc Bắc Triều Tiên có tiếp tục mở cửa du lịch đến thủ đô Bình Nhưỡng cho du khách nước ngoài sau giải đấu này hay không cũng đang nhận được nhiều sự chú ý. Nguyên nhân là do miền Bắc có thể tuyên truyền chế độ và thu ngoại tệ hợp pháp từ du khách nước ngoài, do ngành này không nằm trong danh sách bị cấm vận.Sau khi đóng cửa biên giới do đại dịch COVID-19, Bình Nhưỡng chỉ mới cho du khách người Nga nhập cảnh theo đoàn từ tháng 09/2023. Phải cho đến cuối tháng 2 vừa qua, miền Bắc mới mở cửa cho đoàn khách từ các nước phương Tây đến thăm Đặc khu kinh tế Rason, thành phố Rason.