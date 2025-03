GNI bình quân đầu người Hàn Quốc năm 2024 đạt hơn 36.000 USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 5/3 công bố số liệu sơ bộ về Tổng thu nhập quốc dân (GNI) thực tế quý IV/2024 và cả năm 2024 của Hàn Quốc, trong đó GNI bình quân đầu người năm ngoái là 36.624 USD, tăng 1,2% so với năm 2023.GNI bình quân đầu người tại Hàn Quốc đạt mức cao nhất vào năm 2021 với 37.898 USD, sau đó duy trì ở mức 36.000 USD trong hai năm liên tiếp từ năm 2023. Xét theo giá trị đồng won Hàn Quốc, GNI bình quân đầu người năm 2024 là 49,955 triệu won (34.334 USD), tăng 5,7% và là mức cao kỷ lục, cao hơn so với 43,372 triệu won của năm 2021 do tỷ giá hối đoái won-USD tăng mạnh.So với các nước trong khu vực, GNI bình quân đầu người của Hàn Quốc trong năm ngoái tiếp tục vượt qua mức 34.500 USD của Nhật Bản và 35.188 USD của Đài Loan. Xét theo các quốc gia có dân số trên 50 triệu người, chỉ số này của Hàn Quốc đứng thứ 6 sau Mỹ, Đức, Anh, Pháp và Ý.Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế năm ngoái tăng 2% so với năm trước đó, tương đương với số liệu sơ bộ mà BOK công bố hồi tháng 1. GDP danh nghĩa đạt 1.868,9 tỷ USD, tăng 1,6% so với năm 2023. GDP thực tế trong quý IV năm ngoái tăng 0,1% so với quý trước, tương tự với số liệu sơ bộ được công bố vào tháng 1 vừa qua.Tuy nhiên, một số chỉ số như xuất nhập khẩu đã được điều chỉnh tăng theo thực tế, trong khi đầu tư thiết bị và xây dựng bị điều chỉnh giảm.Xét theo quý trong năm ngoái, tăng trưởng GDP sau khi giảm trong quý II thì đã tăng 0,1% trong hai quý liên tiếp III và IV.