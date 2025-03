Photo : YONHAP News

Trong bài phát biểu đầu tiên trước lưỡng viện Mỹ kể từ sau khi nhậm chức vào ngày 4/3 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump chỉ ra rằng nhiều quốc gia đang đánh thuế cao hơn hẳn so với mức thuế của Mỹ đối với các nước này, một điều rất không công bằng, trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc.Ngoài ra, mức thuế quan bình quân của Hàn Quốc cũng đang cao gấp 4 lần so với Mỹ, trong khi Washington đang hỗ trợ cho Seoul rất nhiều theo các hình thức khác nhau, bao gồm cả quân sự. Tuy nhiên, ông Trump không đề cập căn cứ cụ thể về con số "4 lần" mà ông nêu ra.Hàn Quốc là đối tác thâm hụt thương mại lớn thứ 8 của Mỹ, sau Trung Quốc, Mexico, Việt Nam, Ireland, Đức, Đài Loan, Nhật Bản. Quy mô thâm hụt năm ngoái là 55,7 tỷ USD.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 5/3 khẳng định thông tin trên mà ông Trump đưa ra là không đúng, Hàn Quốc sẽ giải thích với phía Mỹ thông qua Đại sứ quán và các kênh thương mại.Theo Bộ Công nghiệp, Hàn Quốc và Mỹ ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) vào năm 2007, hai nước không đánh thuế với phần lớn hàng hóa của nhau. Hiện tại, mức thuế quan bình quân của Hàn Quốc đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ là 0,79%, nếu bao gồm cả phần hoàn thuế thì thuế suất còn thấp hơn nữa. Theo FTA, các mặt hàng công nghiệp nhập khẩu từ Mỹ áp dụng thuế suất 0%.Mặt khác, cũng trong bài phát biểu trên, Tổng thống Mỹ bày tỏ lập trường hoan nghênh việc Hàn Quốc tham gia vào dự án xây dựng đường ống dẫn khí thiên nhiên tại bang Alaska.Ông Trump nhấn mạnh đây là một dự án xây dựng đường ống dẫn khí thiên nhiên quy mô lớn nhất trên thế giới. Các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản đang mong muốn trở thành đối tác của Mỹ trong dự án này, mỗi nước sẽ đầu tư vài nghìn tỷ USD. Lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh đây là một việc chưa từng có. Washington đã sẵn sàng để triển khai mọi việc.Trước cuộc chiến thuế quan nhắm đến toàn thế giới của ông Trump, Seoul đang xem xét phương án tăng nhập khẩu năng lượng từ Mỹ để giảm thiểu thâm hụt thương mại với Washington. Trong đó, Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét phương án nhập khẩu hoặc tham gia dự án phát triển khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại bang Alaska, nhưng vẫn chưa ấn định. Tuy nhiên, ông Trump đã đi trước một bước, đưa vấn đề này để phô trương về thành tựu của bản thân.Ngoài ra, Tổng tống Mỹ tuyên bố sẽ có những bước đi lịch sử trong tuần này để mở rộng sản xuất khoáng sản trọng tâm hay đất hiếm trong nước.