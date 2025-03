Seoul không triển khai dự án viện trợ nhân đạo nào cho Bình Nhưỡng trong năm 2024

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 5/3 công bố trong năm ngoái, không có một dự án viện trợ nhân đạo nào cho Bắc Triều Tiên của Chính phủ và tổ chức dân sự trong nước được triển khai.Hàn Quốc bắt đầu viện trợ nhân đạo cho miền Bắc vào năm 1995, với 150.000 tấn gạo để giúp nước này khỏi tình trạng thiếu lương thực trầm trọng do lũ lụt. Khi đó, miền Bắc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ.Giá trị viện trợ của Hàn Quốc cho Bắc Triều Tiên đạt cao nhất là vào năm 2007, với 439,7 tỷ won (301.400 triệu USD theo tỷ giá hiện nay). Sau đó, chính quyền Bình Nhưỡng bắt đầu phát triển hạt nhân, tên lửa, làm số tiền viện trợ giảm. Quy mô viện trợ trong năm 2023 là 900 triệu won (616.920 USD) vào dự án hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em.Lần cuối cùng Chính phủ Hàn quốc trực tiếp viện trợ cho miền Bắc là dự án hỗ trợ thuốc phòng sâu hại rừng năm 2018, quy mô 1,2 tỷ won (822.000 USD). Dự án viện trợ cuối cùng cho Bắc Triều Tiên thông qua một tổ chức quốc tế là dự án viện trợ lương thực quy mô 11,8 tỷ won (8,1 triệu USD) thông qua Chương trình Lương thực thế giới (WFP) năm 2020. Tuy nhiên, dự án này vẫn chưa được thực hiện do Bình Nhưỡng từ chối nhận.Trong năm ngoái, chính quyền Bắc Triền Tiên củng cố mạnh mẽ hơn đường lối cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc. Quan chức Bộ Thống nhất cho biết nước này đã khước từ phần lớn các đề nghị viện trợ của bên ngoài, trừ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) gần đây. Còn đối với Hàn Quốc, miền Bắc càng tỏ ý định từ chối quyết liệt hơn. Thậm chí các tổ chức dân sự của các nước khác còn phải ký cam kết không nhận tài chính từ Hàn Quốc.Dự kiến sẽ mất nhiều thời gian để nối lại viện trợ nhân đạo của Chính phủ và tổ chức dân sự trong nước cho miền Bắc. Sau năm 2019, một số tổ chức dân sự Hàn Quốc vẫn có thể triển khai dự án viện trợ một cách hạn chế thông qua Trung Quốc, nhưng tới thời Chính phủ Tổng thống Yoon Suk Yeol lại đề ra nguyên tắc "giao lưu liên Triều có trật tự", trên thực tế là chặn tiếp xúc giữa hai miền, cũng là một lý do khiến việc viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng bị đình lại.