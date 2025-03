OECD cảnh báo dân số Hàn Quốc có thể giảm một nửa trong 60 năm tới

Photo : YONHAP News

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 5/3 (giờ địa phương) công bố tài liệu phân tích về xu hướng tỷ lệ sinh thấp tại Hàn Quốc.OECD chỉ ra rằng tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ trung bình mà một người phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) của Hàn Quốc năm 2023 chỉ đạt 0,72 trẻ, thấp nhất trên thế giới. Nếu tiếp tục xu thế hiện nay, dân số Hàn Quốc sẽ có thể giảm một nửa trong vòng 60 năm tới. Và đến năm 2082, khoảng 58% dân số sẽ là người trên 65 tuổi. Đồng thời, tỷ số phụ thuộc già (biểu thị phần trăm số người trên 65 tuổi trở lên trên 100 người ở nhóm tuổi 20-64) sẽ tăng vọt từ 28% lên 155%.Tổ chức này cho rằng tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đặc biệt thấp so với các quốc gia phát triển khác có nguyên nhân là do chi phí giáo dục tư cao và giá nhà tăng. Mặc dù Hàn Quốc đã có nhiều nỗ lực như cải thiện chất lượng giáo dục công, siết chặt quy chế quản lý các tổ chức giáo dục tư, loại bỏ các câu hỏi "đánh đố" trong kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng vẫn không giải quyết triệt để các vấn đề cơ bản như cấu trúc lao động kép của thị trường lao động và sự phân cấp các trường đại học trong nước. Giá nhà cũng tăng gấp đôi từ năm 2013 đến 2019, được phân tích đã kéo tụt khả năng kết hôn xuống 4% đến 5,7%.Bên cạnh đó, văn hóa làm việc thời gian dài, thiếu sự linh hoạt về thời gian và địa điểm làm việc khiến người lao động khó cân bằng được giữa công việc và gia đình. Ngoài ra, những quan niệm trong xã hội về vai trò giới trong gia đình, như phụ nữ phải ở nhà làm việc nhà, nhận thức xã hội về kết hôn và sinh con, cũng đã tác động tới tỷ lệ sinh.OECD khuyến nghị Chính phủ Hàn Quốc nên xem xét về chính sách gia đình theo từng lĩnh vực để ngăn chặn tỷ lệ sinh sụt giảm. Ở lĩnh vực giáo dục, Chính phủ cần khớp thời gian đi làm-tan sở của người lao động với thời gian cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ, mở rộng thêm các cơ sở chăm sóc trẻ tại nơi làm việc.Ngoài ra, Chính phủ cần cải thiện chế độ nghỉ làm chăm sóc con nhỏ. Tỷ lệ thay thế thu nhập (phần trăm tiền lương người lao động nhận được khi nghỉ làm ở nhà chăm con) là 80%, cao nhất trong số các nước OECD, nhưng mức thanh toán tối đa chỉ dừng ở 1.500.000 won (1042 USD) (năm 2024), bằng 46% lương bình quân, thấp hơn nhiều so với các nước như Thụy Điển (95%), Na Uy (124%), Pháp (82%). Ngoài ra, điều kiện xin nghỉ của Hàn Quốc cũng nghiêm ngặt hơn, nên số người xin nghỉ làm chăm sóc con nhỏ ở mức thấp, đứng thứ 3 từ dưới lên trong số các nước OECD.Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế chỉ ra rằng mặc dù Hàn Quốc tăng chi tiêu ngân sách Nhà nước cho chính sách gia đình, nhưng tỷ lệ sinh vẫn tiếp tục giảm. Theo tổ chức này, ngân sách thay vì dùng để hỗ trợ tài chính trực tiếp thì nên sử dụng vào việc cải thiện chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ, cải cách chế độ nghỉ làm chăm sóc con, cải cách thị trường lao động.Mặt khác, OECD cũng khuyến nghị Chính phủ Hàn Quốc tích cực thu nhận nguồn lao động người nước ngoài. Seoul cần phá bỏ hàng rào về thị thực để thu hút lao động lành nghề, đồng thời cải thiện môi trường lao động yếu kém cho lao động phổ thông.Nếu thực thi các biện pháp trên, OECD cho rằng Hàn Quốc sẽ có thể nâng tổng tỷ suất sinh lên 1,1 trẻ, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng thêm 12% cho tới năm 2070.