Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm Mỹ

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng An ninh quốc gia, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Shin Won-sik ngày 5/3 (giờ địa phương) đã bắt đầu chuyến thăm Mỹ.Trả lời phỏng vấn của phóng viên khi đặt chân tới sân bay quốc tế Washington Dulles, Chánh văn phòng Shin cho biết mục đích của chuyến thăm lần này là gặp gỡ với một số quan chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ, trong đó có Cố vấn an ninh quốc gia nhà trắng Mike Waltz. Nhân chuyến thăm này, ông sẽ trao đổi đa dạng với phía Mỹ về vấn đề bán đảo Hàn Quốc, khu vực Đông Bắc Á và vấn đề an ninh toàn cầu, cũng như hợp tác về lĩnh vực đóng tàu.Mặc dù hơi muộn nhưng chuyến thăm này mang ý nghĩa rất lớn, khởi động trao đổi chính thức giữa Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc với Nhà trắng. Ông Shin là quan chức cấp Bộ trưởng Hàn Quốc thứ ba gặp gỡ với người đồng cấp Mỹ kể từ sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 vừa qua.Trước đó, Ngoại trưởng Cho Tae-yul đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio nhân Hội nghị an ninh Munich diễn ra tại Đức vào tháng trước. Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Ahn Duk-geun cuối tháng 2 đã thăm Mỹ, hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.Vào ngày 6/2 vừa qua, Chánh Văn phòng Shin đã có cuộc điện với Cố vấn Waltz, trao đổi về nhiều vấn đề đa dạng như các vấn đề an ninh truyền thống, hợp tác ngành đóng tàu và các công nghệ tiên tiến khác.