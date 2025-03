Chiến đấu cơ Hàn Quốc thả nhầm 8 quả bom xuống khu vực dân sự

Photo : YONHAP News

Không quân Hàn Quốc xác nhận vào lúc 10 giờ 4 phút sáng ngày 6/3, chiến đấu cơ KF-16 đã "thả bất thường" 8 quả bom MK-82 ra ngoài khu vực huấn luyện, thuộc địa phận xã Idong, thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi. Vụ việc đã khiến 15 người bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng. Hai nhà dân, một phần nhà thờ và xe tải đã bị hư hỏng.Chiến đấu cơ nói trên đang tham gia diễn tập bắn đạn thật liên hợp Không quân và Lục quân, là cuộc diễn tập sơ bộ chuẩn bị cho cuộc tập trận liên quân Hàn-Mỹ mang tên "Lá chắn tự do" diễn ra từ ngày 10/3 tới. Trong đó, Không quân điều động chiến đấu cơ tàng hình F-35A và máy bay chiến đấu F-15K, KF-16 để tiến hành diễn tập thả bom không đối đất.Trên thực tế, mỗi máy bay nói trên đã thả hơn 30 quả bom, thực hiện nhiệm vụ là tiêu diệt đơn vị quân địch giả định. Trong đó, có 2 chiến đấu cơ KF-16 được triển khai, mỗi máy bay thả 4 quả bom, nhưng cả hai đều thả nhầm xuống khu vực dân sự.Một quan chức Không quân trong buổi họp báo chiều cùng ngày cho biết địa điểm bị thả nhầm cách địa điểm mục tiêu giả định là 8 km. Về việc cả hai máy bay cùng thả nhầm, quan chức này cho biết nội dung huấn luyện cùng ngày là khi máy bay thứ nhất thả bom trước, máy bay thứ hai bay ngay bên cạnh củng sẽ thả bom đồng thời. Phi công của máy bay đầu tiên đã nhập sai tọa độ mục tiêu trong quá trình chuẩn bị bay. Còn lý do máy bay thứ hai cũng thả nhầm thì cần tiến hành điều tra thêm.Bom bị thả nhầm lần này là loại bom thường được sử dụng để phá hủy các công trình như tòa nhà hoặc cầu đường, tạo ra hố sâu 2,4m và đường kính rộng 8m, bán kính sát thương tương đương với diện tích của một sân bóng đá.Về vụ việc trên, Không quân đã lập ra một Ủy ban đối sách do Phó Tham mưu trưởng Không quân Park Ki-wan làm Chủ tịch, để tiến hành điều tra chính xác về quá trình xảy ra sự cố và tình hình thiệt hại. Không quân xin lỗi người dân về thiệt hại do vụ việc trên, cầu mong những người bị thương sớm hồi phục; đồng thời khẳng định sẽ thực thi các biện pháp cần thiết như bồi thường thiệt hại.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc quyết định dừng toàn bộ cuộc tập trận bắn đạn thật cho tới khi làm sáng tỏ nguyên nhân sự cố lần này.Cuộc tập trận cung "Lá chắn tự do" của liên quân Hàn-Mỹ sẽ vẫn triển khai bình thường là từ ngày 10/3, nhưng quân đội hai bên đang thảo luận về nội dung huấn luyện cơ động ngoài trời.