Mỹ truy tố nhân viên công ty Trung Quốc tấn công mạng theo chỉ thị từ Bộ An ninh

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp pháp Mỹ ngày 5/3 (giờ địa phương) công bố đã truy tố 8 nhân viên của "iSoon", một công ty lĩnh vực công nghệ thông tin của Trung Quốc, với cáo buộc có các hành vi ác ý trên không gian mạng.Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Bộ An ninh quốc gia và Bộ Công an Trung Quốc đang thiết lập một mạng lưới rộng lớn bằng việc ký kết hợp đồng với các công ty tư nhân, nhằm tiến hành tấn công mạng nhắm vào Mỹ và các quốc gia khác, và iSoon là một trong số đó.Theo cáo trạng của Tòa án liên bang New York, iSoon đã tiến hành tấn công mạng vào tài khoản email, điện thoại di động, máy chủ, trang web của các tổ chức tôn giáo ở Mỹ, các nhân vật chống chính quyền Trung Quốc, cơ quan Chính phủ và Hội đồng bang của Mỹ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan truyền thông của một số quốc gia châu Á trong vòng từ năm 2016-2023.Công ty này tự chọn ra mục tiêu tấn công hoặc hoạt động theo chỉ thị của hai Bộ trên, sau đó rao bán lại thông tin đánh cắp được với giá mỗi hòm thư từ 10.000 đến 75.000 USD.iSoon cũng bị nghi ngờ đã tấn công mạng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, cựu Giám đốc vận hành (COO) của iSoon đã bán quyền truy cập trái phép vào nội dung của một số hòm thư email thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc. Trong số này, Bộ An ninh Trung Quốc quan tâm tới một hòm thư có liên quan tới một cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc đóng tại Mỹ.Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết công ty này cũng đã tấn công mạng vào Bộ Ngoại giao Đài Loan, Ấn Độ, Indonesia. Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã truy tố 2 nhân viên của Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc với cáo buộc ra chỉ thị cho công ty iSoon tấn công vào mục tiêu nhất định. Washington treo thưởng tối đa 10 triệu USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin liên quan tới iSoon và nhân viên của công ty này.Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc bác bỏ rằng nội dung cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ là suy đoán và là chỉ trích vô căn cứ, yêu cầu phải làm sáng tỏ vụ việc dựa trên chứng cứ đầy đủ.